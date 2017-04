Raigering. Eine überzeugende Leistung wollte Trainer Martin Kratzer sehen. Überzeugend positiv war das nicht, was der SV Raigering gegen den SV Schwarzhofen am Samstag präsentierte. Die eklatante sieglose Heimschwäche mit dürftigen Vorstellungen im eigenen Pandurenpark nach der Winterpause hält weiterhin an. Daher auch nicht verwunderlich, dass gerade 100 Fans sich nach Raigering verirrten.

In der ersten Halbzeit sahen die Zuschauer einen Gastgeber, der es sehr gemächlich angehen wollte. Kein Zunder im Angriff und Schwächen in der Defensive, da oftmals die Verteidiger nicht die richtige Position gegenüber den Offensivspielern einnahmen. Somit war Schwarzhofen die bessere Mannschaft. Raigering hatte mit einem Kopfball von Florian Weiß (3.), einem Freistoß von Florian Hiltl (26.), einem Freistoß von Maximilian Riß (33.), der abgefälscht knapp vorbeiging, und einem Schuss von Benedikt Buegger zwar vier Szenen vor dem gegnerischen Gehäuse. Aber gefährlicher sahen die Angriffe des SVS aus. Ein Schlenzer von Spielführer Martin Weiß segelte nur knapp am Schoberth-Tor vorbei (13.) und kurz vor dem Seitenwechsel klingelte es fast erwartungsgemäß. Christoph Danner passte in den Lauf von Stefan Voith, der das Leder volley abnahm und somit Tobias Schoberth keine Abwehrmöglichkeit ließ. Wer auf Besserung im zweiten Durchgang hoffte, wurde enttäuscht. Der SVR blieb schwach.Dafür konterte Schwarzhofen die Panduren aus. In der 48. Minute hatte Raigering einen Freistoß zugesprochen bekommen. Aus der Faustabwehr von Keeper Markus Ullmann entwickelte sich ein Konter, den Christoph Danner problemlos zum 2:0 vollendete. Es wäre für Schwarzhofen sogar mehr drin gewesen, doch ein Tor von Michael Danner in der 53. Minute pfiff der sehr gut leitende Unparteiische Matthias Ehlich zurück.Und in der 81. Minute parierte Keeper Schoberth noch einen Schuss von Martin Weiß. Das Tor von Oktay Türksever in der Nachspielzeit war zwar wuchtig schön, aber nur für die Statistik interessant.