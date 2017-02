Bei der DFB-Aktion "Danke Schiri" ehrte der Fußballbezirk Oberpfalz am Sonntag im Saal der Stadtwerke Amberg erstmals 14 Schiedsrichter für ihr Engagement. Dabei freute sich Bezirksvorsitzender Max Karl, dass die Basis der Schiedsrichter in den Mittelpunkt gerückt wird. Obwohl sie Spesen für die Spielleitungen erhalten, stecke in ihrem Engagement viel Ehrenamt. Die Kreis-Obmänner stellten die nominierten Unparteiischen in den drei Kategorien "unter 50 Jahre", "über 50 Jahre" und "Schiedsrichterinnen" vor. Die Referees erhielten neben einer Urkunde und einem Schiedsrichter-Set jeweils einen Ball mit der Unterschrift des deutschen WM-Referees Dr. Felix Brych. "Viele sind echte Typen im positivsten Sinne des Wortes. Wir sind stolz, solch tolle Typen in unseren Reihen zu haben", sagte Bezirksschiedsrichterobmann Andreas Allacher. Der Bezirksschiedsrichterausschuss kürte dann die Oberpfalzsieger, die am 1. April beim Bundesligaspiel FC Bayern München gegen FC Augsburg eine weitere Ehrung auf Landesebene erhalten werden. Es sind dies Ulrike Schraml (TSV Neudorf), Philipp Götz (SC Ettmannsdorf) und Reinhardt Traurig (DJK Vilzing). Die Geehrten der SR-Gruppe Amberg heißen Heike Kraft, Markus Schwender (U50), Adolf Binner (Ü50). Von der SR-Gruppe Schwandorf wurden Lisa Manner, Philipp Götz (U50) und Siegfried Plößl (Ü50) ausgezeichnet. Von der SR-Gruppe Weiden wurden belobigt: Ulrike Schraml, Andreas Stolorz (U50), Joszef Kapornyai (Ü50). Bild: exb