Das war knapp in Seebach: Jetzt heißt es für den SV Raigering kurz durchzuatmen. Dann gilt die volle Konzentration dem nächsten Gegner, der SpVgg Lam.

Gefährliche Heimelf

Muck rutscht aus

Raigering/Seebach. Dass ein 3:0-Sieg im Hinspiel keine "gmahte Wiesn" sein muss, stellte der Sportverein Raigering unter Beweis. Die Panduren zitterten sich mit einer 0:2-Niederlage beim TSV Seebach in die zweite Aufstiegsrunde zur Landesliga. Der Matchwinner war einmal mehr Torwart Tobias Schoberth. In den entscheidenden Duellen trifft Raigering nun auf die SpVgg Lam. Das Hinspiel soll am Donnerstag, 1. Juni, um 18.30 Uhr in Raigering steigen (eventuell Verlegung auf Mittwoch). Das Rückspiel findet am Sonntag, 4. Juni, in Lam statt.Der Wunsch von Cheftrainer Martin, dass sein Team das Resultat aus der ersten Begegnung nicht nur verwalten solle, ging nicht in Erfüllung. Von Beginn an zeigte der TSV, wer Chef im einheimischen Waldstadion ist. Raigering wurde zum Reagieren degradiert. Eigene Aktionen waren Mangelware. In einer hektischen Partie spielte nur Seebach. In der 11. Minute brachte der SVR das runde Leder einfach nicht aus dem Gefahrenbereich. Christoph Beck nutzte diese Unsicherheit und staubte zur Führung ab.Der Druck wuchs und die Aktionen der Heimelf wurden gefährlich. Tobias Biermeier stand dabei immer im Mittelpunkt. Hätte dieser in der 15. Minute einen Blick für seinen Mitspieler gehabt, hätte es schon lichterloh gebrannt. Sandro Nickl (20.) und Simon Lorenz (28.) besaßen vor der Halbzeitpause noch gute Möglichkeiten.Der "Wahnsinn" für die über 100 mitgereisten Raigering-Fans begann aber erst in der zweiten Hälfte. Entlastung für die Panduren war nicht in Sicht. Pavel Krejci und Simon Lorenz deuteten an, dass es eng für den SVR werden kann. In der 60. Minute folgte dann der wuchtige Kopfstoß von Christoph Beck zur 2:0-Führung. Das große Zittern setzte ein und ein Teufelskerl wurde geboren. Doppelchance für Seebach in der 68. Minute und Doppel-Schoberth hielt seine Elf im Spiel. Raigerings Schlussmann bestätigte seine überragende Form. Gegen Christoph Beck und Tobias Biermeier holte er das runde Leder mit zwei Paraden aus den Ecken.Erst jetzt beteiligte sich der SVR am Offensivspiel. Michael Muck ging in der 70. Minute allein auf den TSV-Keeper zu und war schon vorbei. Doch er rutschte aus und die Erlösung war vertagt. Sechs Minuten vor dem Ende musste erneut Tobias Schoberth ran. Er fischte einen Schuss von Christoph Beck aus dem Eck. Kurz vor dem Schlusspfiff zappelte der Ball in den Maschen. Die Tormusik wurde eingespielt, doch der Linienrichter riss die Fahne hoch. Der Treffer wurde nicht gegeben.Nun kam die Minute von Nikolai Seidel. Völlig frei vor dem gegnerischen Tor bekam er den Ball. Doch irgendwie verstolperte er den Schuss. Die Erlösung war nochmals drei Minuten vertagt, bis der sehr gut leitende Schiedsrichter abpfiff.