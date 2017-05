Hahnbach. Zum letzten Bezirksliga-Spiel 2016/17 empfängt der SV Hahnbach am Samstag, 20. Mai, die SpVgg Pfreimd. Anstoß der Begegnung ist um 14 Uhr. Nachdem am vergangenen Wochenende trotz der Niederlage beim FV Vilseck der Klassenerhalt endgültig gesichert wurde, kann der SV Hahnbach endlich aufatmen und wenigstens die letzte Partie in einer langen und schweren Saison ohne Druck und Nervenbelastung angehen. Da es auch für die Pfreimder als Tabellendritter um nichts mehr geht, können die Fans beider Mannschaften auf ein interessantes und torreiches Spiel hoffen. Die Gäste waren ja lange Zeit immer ganz vorne mit dabei, ließen zum Ende hin aber etwas nach und mussten nach den beiden Niederlagen gegen Detag Wernberg und die SpVgg Vohenstrauß ihre Ambitionen auf einen der ersten beiden Plätze begraben. Dennoch kann das Trainerduo Christian Zechmann und Christian Most auf eine insgesamt doch sehr erfolgreiche Saison zurückblicken und mit dem Erreichten vollauf zufrieden sein. Erleichtert ist man beim SV Hahnbach. Nach der Vorrunde mit nur 13 Punkten auf dem Relegationsrang, konnte sich die Mannschaft dann kontinuierlich steigern und zum Ende hin die Abstiegsränge verlassen. Mit Trainer Dominic Rühl ging es ständig bergauf. Unter seiner Regie wurden in 15 Begegnungen stolze 26 Punkte erreicht, dies bedeutet in der Tabelle der Rückrunde immerhin den vierten Platz. Das Team um die beiden Kapitäne Patrick Geilersdörfer und Michael Rösch musste viele Nackenschläge einstecken. Eine unglaubliche Verletzungsmisere suchte die Mannschaft heim. So musste man in einigen Spielen auf bis zu sieben Stammkräfte verzichten. Trotz aller Schwierigkeiten ließ sich das Team jedoch nicht unterkriegen und schaffte die Wende. Fabian Schötz, der in Vilseck fehlte, kehrt wieder zurück. Ansonsten steht Trainer Dominic Rühl der gewohnte Kader der vergangenen Wochen zur Verfügung.