Unerwartet deutlich gewannen die Damen des TC Amberg am Schanzl ihr Auftaktspiel der Tennis-Regionalliga beim TC Siebentisch Augsburg mit 6:3. In Erinnerung an die Vorsaison (4:5) hatte man mit etwas Bangen die Reise angetreten. Die Ausgeglichenheit des Teams brachte nach einem 4:2 in den Einzeln den Erfolg. Während an Nr. 1 und Nr.2 Anita Husaric und Mira Stegmann sich gegen ehemalige Weltranglistenspielerinnen tapfer zur Wehr setzten, sammelten die anderen die Punkte.

Auf dem Center-Court boten Julia Schruff und Mira Stegmann zunächst einen echten Tenniskrimi. Die Augsburgerin gewann den ersten Satz 6:3, die nie aufsteckende Ambergerin den zweiten haarscharf mit 7:6 (9:7). Diese hatte im Match-Tiebreak auch die ersten beiden Matchbälle, aber Schruff nutzte ihren ersten eigenen zum 13:11. Ambergs Nr. 4, Nona Ruppert, behielt in einer spannenden Partie in wichtigen Momenten die Ruhe und Übersicht zu einem verdienten 7:6 (7:4)/6:4 gegen Elisabeth Sterner. Die neue Nr. 6, Ana Siskova, ließ sich von den unangenehmen Ballonbällen von Franziska Schweyer (Augsburg) nicht aus dem Konzept bringen und holte mit 6:3/6:3 den Punkt. Im Top-Spiel fand anfangs Anita Husaric (Amberg) gegen Sabine Klaschka kein Rezept (2:6). Im zweiten Satz hielt die Ambergerin stark dagegen und der Fuggerstädterin gelang erst beim 4:4 das entscheidende Break zum 6:4. Karolina Vlachova (Amberg) entschärfte die knallharten Aufschläge von Caroline Nothnagel souverän und punktete selbst mit genauen Grundschlägen zum 6:4/6:4 an Nr. 3. Steffi Ostermann schien gegen Elisabeth Pleyer nach dem frühen 5:2 auf der Siegerstraße, doch plötzlich verlor sie den Faden und es stand 5:7. Mit entsprechender Wut im Bauch drehte sie das Match mit gefühlvollen Stopps, zum 7:5 im zweiten Satz und einem 10:5 im Match-Tiebreak.Für den nötigen Punkt in der Doppel-Aufstellung hatte Teamchef Petr. Strobl das "goldene" Händchen. Das favorisierte Dreier-Duo Vlackova/Siskova machte mit 6:3/6:0 über Pleyer /Schweyer dann auch den Sack zu. Husaric/Ostermann steuerten gegen Schruff/Sterner den sechsten Punkt bei, während das Einser-Doppel Stegmann/Ruppert gegen Klaschka/Nothnagel klein beigeben musste.