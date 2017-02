Am Samstag, 11. Februar, gastiert die HG Amberg beim Tabellenführer der Handball-Bezirksoberliga HC Forchheim. Die Gastgeber mussten sich am vergangenen Wochenende im Derby dem bärenstark agierenden Verfolger aus Herzogenaurach beugen und werden deshalb alles daran setzen, diese Scharte auszuwetzen. Der Klassenprimus (18:8 Punkte) ist nicht der klassische Spitzenreiter der vergangenen Jahre, denn oftmals wiesen die Meister am Ende der Runde nicht mehr als acht Minuspunkte auf.

Gleichwohl sind die Oberfranken bislang das konstanteste Team im Zwölferfeld und könnten die historische Chance nutzen, in der ausgeglichensten Oberliga aller Zeiten die Rückkehr in die Landesliga zu schaffen. Doch die vielen Verfolger - selbst der Tabellenfünfte aus Neutraubling liegt nur drei Punkte hinter dem HC - haben das gleiche Ziel vor Augen und die verbliebenen neun Spieltage dürften dramatisch werden.Die Amberger konnten vor Wochenfrist nach dem Heimsieg gegen den HC Erlangen III kurz durchatmen und müssen sich nun der Herkulesaufgabe in Forchheim stellen. Zwar konnte der HC im Hinspiel besiegt werden, aber seitdem hat sich die Saison für beide Teams gegensätzlich entwickelt. Der Aufsteiger aus der Oberpfalz muss sich auf den Abstiegskampf konzentrieren: Die aktuelle Bilanz von 13:13 Punkten siegt ordentlich aus, doch in den nächsten drei Partien warten die "Top 3" der Liga. Durch das beruflich bedingte Fehlen von Stammtorhüter Martin Feldbauer und Rückraumschütze Tim Schräder (krank) wird die Aufgabe nicht einfacher. Auch die Tatsache, dass neben Stefan Beyer kein weiterer Schlussmann nominiert werden kann, lässt die Sorgenfalten auf der Stirn von Trainer Roland Schmid "nicht kleiner werden". Personelle Unterstützung kommt erneut aus der männlichen A-Jugend kommen: Patrick Niec kehrt ins Team zurück und auch Johannes Krieg.Das Hauptaugenmerk der Amberger muss laut Schmid vor allem HC-Rückraumbomber Stefan Bauer gelten. Der Übungsleiter nimmt sich selbst in die Pflicht: "Ich bin gefordert, entsprechende taktische Varianten zu vermitteln, da man vor allem Shooter Bauer nicht im Eins-gegen-eins halten kann."HG Amberg: Tor: Beyer; Feld: Pürckhauer, Turner, Nachtman, Strasser, Streber, Niec, Klee, Termer, Kührlings, J. Krieg, Oursin.