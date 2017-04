Für die Handballer der HG Amberg zählt es am Samstag. Im Kampf um den Klassenerhalt darf gegen den TSV Neutraubling zu Hause nichts anbrennen. Die Gäste haben ihre Chance bereits verspielt, sind aber dennoch nicht zu unterschätzen.

"Es hilft kein Wenn und Aber, nur ein Sieg zählt", spricht Roland Schmid, Trainer der Bezirksoberliga-Handballer der HG Amberg, vor dem Anpfiff des Heimspiels gegen den TSV Neutraubling Klartext. Anwurf ist am Samstag, 8. April, um 19 Uhr in der GMG-Halle. Die Vilsstädter haben sich durch ihre eklatante Auswärtsschwäche mit nur einem Sieg aus elf Partien in eine höchst gefährliche Situation gebracht und können den Wiederabstieg vermutlich nur mit zwei Heimerfolgen verhindern.Nach der "mehr als ärgerlichen Niederlage gegen einen Konkurrenten im Abstiegskampf am vergangenen Sonntag, haben wir uns selbst massiv unter Zugzwang gebracht", kommentiert Schmid die Pleite bei der HSG Erlangen-Niederlindach, die dafür sorgte, dass die Mittelfranken bis auf einen Punkt und die HSG Naabtal bis auf zwei Zähler an die HG herangerückt sind. Beide Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt haben allerdings eine Partie weniger ausgetragen. Die Pleite gegen Erlangen verlief ähnlich wie das Hinspiel gegen Neutraubling: Die Halbzeitführung konnte nicht über die Zeit gerettet werden und am Ende musste noch eine deutliche Niederlage quittiert werden. Gegen den TSV erzielten die Vilsstädter sogar 20 Auswärtstore in der ersten Hälfte, doch wie so häufig verloren sie nach Wiederanpfiff den Faden und kassierten zu viele Treffer.Der Landesliga-Aufsteiger aus Neutraubling durchlebt ebenfalls eine wechselhafte Saison. Nach einer schwierigen Anfangsphase meldete sich Neutraubling mit einer Siegesserie eindrucksvoll zurück, um jüngst mit zwei Niederlagen gegen Forchheim und Herzogenaurach den Zug zurück zur Landesliga endgültig abfahren zu lassen. So spielt der TSV in Amberg nur noch um die berühmte goldene Ananas. Die Truppe ist aber keinesfalls zu unterschätzen.Doch egal wie stark der Gegner auch ist, die Hausherren haben schlichtweg keine Alternative als zu siegen. Das Heimteam hofft auf lautstarke Fan-Unterstützung, denn wie die vergangenen beiden Heimerfolge mit nur einem Treffer Differenz gegen Herzogenaurach und Winkelhaid gezeigt haben, können Kleinigkeiten den Ausschlag geben. Die Neutraublinger hatten im Aufstiegsjahr mit einer überraschenden Niederlage bei der HG Hemau/Beratzhausen den Abstieg der Amberger endgültig besiegelt - dieses Schicksal soll sich am Samstag nicht wiederholen. Bei der heiklen Mission müssen die Vilsstädter auf Lucas Kührlings verzichten, der aus privaten Gründen fehlt. Wieder mit von der Partie wird dafür Linkshänder Benjamin Termer sein. Neu im Team ist mit Paul Rössle (Jahrgang 1999) wieder einmal ein Nachwuchstalent aus der A-Jugend.HG Amberg: Feldbauer, Beyer; Strasser, Streber, Turner, Niec, Nachtman, Schaller, Klee, Termer, Oursin, Pürckhauer, Rössle.