Neues Jahr, altes Bild: Die Bezirksoberliga-Handballer der HG Amberg können auswärts nicht die Leistung aus den Heimspielen abrufen und unterlagen der HSG Naabtal mit 26:30 (12:18). Zu Beginn des Derbys schienen die Vilsstädter nur physisch in der Wackersdorfer Schulsporthalle angekommen zu sein: Die HG verschlief die ersten acht Minuten komplett und lag mit 0:6 in Rückstand. Im Anschluss sah die Mannschaft von Trainer Roland Schmid wieder wie das Team aus, das noch vor Wochenfrist dem Tabellenführer SG Regensburg II ein Remis abgetrotzt hatte. Die Gäste agierten fortan entschlossener und kamen auf 10:11 heran. Diese Aufholjagd zwang den Trainer der Gastgeber, Karlheinz Deml, zur Auszeit und die Verschnaufpause sollte die HSG Naabtal wieder in die Spur bringen. Die Schlussphase gehörte wieder komplett der Spielgemeinschaft aus Schwandorf, dem Städtedreieck und Wackersdorf. Die HG-Abwehr ließ den HSG-Rückraumschützen Dominik Weh (sieben Feldtore) und Christoph Harrieder (10/3) zu viele Freiheiten und zu nahe an das Tor von Keeper Martin Feldbauer.

Nach einem Schlussspurt führte Naabtal zur Pause mit 18:12 und der Sechs-Tore-Rückstand aus der Anfangsphase war auf der Anzeigetafel wieder aufgetaucht. Auch nach Wiederanpfiff konnten die Gäste das Blatt nicht wenden. Zu viele Amberger Spieler konnten nicht ihre gewohnte Leistung im Angriff abrufen und dies auch in der Abwehr nicht kompensieren. Einzig Tim Schräder (elf Feldtore) stemmte sich im Angriff mit nachhaltigem Erfolg entgegen, da auch die HSG-Abwehr alles andere als sattelfest war. "Wir haben den HSG-Keeper zum Helden geworfen. Gefühlte 15 technische Fehler und Fehlwürfe waren unser großes Manko", haderte HG-Trainer Roland Schmid nach dem Schlusspfiff mit der Offensivmisere. Die Hypothek des Sechs-Tore-Rückstands zur Pause war auch dadurch zu groß, weil die Vilsstädter drei ihrer fünf Möglichkeiten vom Siebenmeterpunkt ausließen. Mit 11:11 Punkten zum Abschluss der Rückrunde ist die HG nur noch zwei Punkte vom roten Punkt entfernt - und das als aktueller Tabellenfünfter.HG Amberg: Tor: Feldbauer, Wismeth Feld: Schräder 11, Pürckhauer 5, Nachtman 4, Streber 3/1, Termer 2/1, Klee 1, Oursin, Turner, Kührlings, Schaller.