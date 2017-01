Am Samstagabend verpassten die HG Amberg eine große Chance, die "Mannschaft der Stunde" der Handball-Bezirksoberliga zu schlagen. Die 26:29-Auswärtsniederlage (14:16) bei der HSG Nabburg/Schwarzenfeld wäre angesichts des Spielverlaufs zu verhindern gewesen. Sie beförderte den Aufsteiger direkt in den Abstiegskampf.

In der Deckung bekamen die Amberger zu Beginn wenig Zugriff auf die Hausherren, die ohne ihren Trainer Daniel Kessler (Reha) auskommen mussten. Da sich auch Nabburg/Schwarzenfeld defensiv nicht mit Ruhm bekleckerte, konnte die HG das durch effektives Offensivspiel kompensieren. So holte sich die Mannschaft von Trainer Roland Schmid eine 10:8-Führung nach 18 Minuten. In der Folgezeit fingen sich die Amberger aber zwei unnötige Zeitstrafen für Nachfassen ein und sahen sich deshalb einer 4:6-Unterzahl ausgesetzt. Nabburg/Schwarzenfeld glich aus, und ein schlampiger Pass im Rückraum wurde zum Kontergeschenk. Mit einem weiteren Treffer kurz vor der Pausensirene sicherte sich der Gastgeber eine 16:14-Pausenführung.Trotz des Rückstands sollten die ohne Marek Nachtman angetretenen Amberger auch nach dem Seitenwechsel die Chance bekommen, das Derby für sich zu entscheiden. Eine Phase mit konsequenten Abschlüssen sorgte dafür, dass die HG beim 19:18 wieder selbst in Front lag. Dann kam es zu einer Schlüsselszene der Partie: Amberg vergab einen Konter, der eine Zwei-Tore-Führung bedeutet hätte. Dies sollte nicht der letzte kostspielige Fehler bleiben, denn ein vergebener Strafwurf und zwei Fehlpässe beendeten das Momentum in der Offensive. Dies wäre vielleicht noch zu kompensieren gewesen, doch die kollektiv ohnehin viel zu selten an den Tag gelegten Emotionen mündeten dann noch in zwei dämlichen Zeitstrafen.Das sorgte dafür, dass die ohnehin körperlich unterlegenen Gäste den HSG-Schachzug, ihren Rückraumhünen Armin Kiener an den Kreis zu stellen, überhaupt nicht mehr verteidigen konnten. Kiener nutzte die hohen Anspiele und setzte seinen wuchtigen Körper gewinnbringend zu den entscheidenden Treffern ein.Die Amberger müssen sich gerade über die Art und Weise, wie die Niederlage zustande gekommen ist, schwarz ärgern und haben sich dadurch selbst in eine bedrohliche Situation gebracht: Die Abstiegsplätze sind nur noch zwei Punkte entfernt.HG Amberg: Tor: Beyer, Feldbauer; Feld: Termer 9/4, Strasser, Pürckhauer je 4, Klee 3, Schaller, Streber je 2, Schräder, Turner je 1, Kührlings.