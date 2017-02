Winkelhaid/Amberg. Am Sonntag fand der 7. Ordentliche Bezirkstag des Handball-Bezirks Ostbayern im mittelfränkischen Winkelhaid statt. Neben der Neuwahl der Bezirksspielleitung wurden im Rahmen der Veranstaltung, die satzungsgemäß alle drei Jahre abgehalten wird, zahlreiche verdiente Handballer geehrt.

Ehrungen Verdienstnadel des BHV in Gold mit Kranz für 50-jährige Schiedsrichtertätigkeit: Alexander Ochs. Verdienstnadel in Gold mit Kranz für 45-jährige Mitarbeit: Anna Weinberger, Charlotte Wald. Verdienstnadel in Gold mit Kranz für 35-jährige Mitarbeit: Edda Wagner. Große Verbandsehrennadel mit Lorbeerblatt für 25-jährige Mitarbeit in der Bezirksspielleitung: Karl Span, Dieter Jaretzke. Verbandsehrennadel des BHV in Silber für 10-jährige Mitarbeit in der Bezirksspielleitung: Robert Torunsky. BLSV-Ehrennadel in Silber mit Gold für 15-jährige Mitarbeit: Karl Span. BLSV-Ehrennadel in Bronze mit Kranz für 10-jährige Mitarbeit: Robert Torunsky.

Gerd Tschochohei, Präsident des Bayerischen Handball-Verbandes, hob in seiner Rede die Bedeutung der kleinen Vereine in der Ausbildung der Nationalspieler hervor. "In der Europameistermannschaft 2016 standen fünf Bayern", freute sich der BHV-Präsident über den hohen Anteil von Spielern aus dem Freistaat.In ihren Fachreferaten gingen BHV-Vizepräsidentin Bieswanger auf die Wichtigkeit und Förderung des Fair-Play-Gedankens in den Hallen sowie die Bedeutung des Mädchenhandballs, Tschochohei auf neue Wege zur Bekämpfung des Schiedsrichtermangels ein. "Geld pfeift keine Spiele", sagte Tschochohei und deswegen solle künftig statt reiner Geldstrafen die in anderen Landesverbänden bereits erfolgreich praktizierte Androhung von Punktabzügen für die am höchsten spielende Mannschaft eines Vereins bei einer Untererfüllung seiner Schiedsrichter-Sollzahlen eingeführt werden. Zusätzlich würden künftig auch Vereine belohnt, deren Schiedsrichter mehr Spiele als gefordert leiten würden.Als Meilenstein wertete der Präsident auch die anstehende Einführung des digitalen Passwesens, dass den Vereinen die Arbeit erleichtern und Strafen vermeiden würde, aber eine konsequente Datenpflege erfordere. Anschließend berichtete Ostbayerns Bezirksvorsitzender Werner Guzik von den vergangenen drei Jahren. Besorgniserregend sei der Rückgang der Mannschaften um jährlich etwa 3,5 Prozent. Dieser Trend sei durch die jüngsten Erfolge der Männernationalmannschaft zwar gestoppt worden, doch die Vereine seien immer stärker gefordert, über Schulkooperationen neuen Nachwuchs zu gewinnen und zugleich ihre Trainer zu qualifizieren. "Insgesamt haben wir zu wenig Mannschaften in den Leistungsligen. Wir sollten alles daran setzen, Jugendlichen ein höheres Spielniveau zu bieten. Nur so ist für sie ein Anreiz vorhanden", sagte Guzik.Stolz war er auf die Talentförderung und sah die aufgewendeten Geldmittel in diesem Bereich sehr gut angelegt: "Ostbayern war in den vergangenen Jahren bei den Vergleichsturnieren der erfolgreichste Bezirk Bayerns." Einige Talente hätten es auch in die Nationalmannschaft geschafft. Als Ritterschlag wertete Guzik nach 2015 die erneute Vergabe der EM-Qualifikation der U19-Juniorinnen nach Ostbayern, die von 17. bis 19. März in Regensburg ausgetragen werden und vom ESV 1927 Regensburg ausgerichtet wird.Bei den Neuwahlen wurden Bezirksvorsitzender Werner Guzik (FC Schwarzenfeld) sowie sein Stellvertreter Robert Torunsky (Talentförderung, HG Amberg) einstimmig wiedergewählt. Ebenfalls einstimmig wurde Dieter Jaretzke (DJK Erlangen) als Vorsitzender des Bezirkssportgerichts bestätigt, Lothar Rauscher (HC Forchheim) wurde mit einer Gegenstimme als stellvertretender Bezirksvorsitzender, Spieltechnik wiedergewählt.Neu und ebenfalls einstimmig wurden Thomas Liebel (Finanzen, TV Altdorf), Dr. Georg Wittmann (Lehre, FC Neunburg vorm Wald) und Maximilian Schaller (Jugend, HG Amberg) zu weiteren Stellvertretern des Bezirksvorsitzenden gewählt.