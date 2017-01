Die Handballer müssen in die Verlängerung. Nicht auf dem Spielfeld, aber bei ihrer nächsten Mitgliederversammlung, die für Sonntag, 30. April, anberaumt ist. Nach der Auflösung der Sportgemeinschaft Siemens zum 31. Dezember (wir berichteten), besteht die ehemalige Handballgemeinschaft, die 1991 gegründet wurde, seit 1. Januar nur noch aus Mitgliedern der Handball-Abteilung des TV 1861.

Neuwahlen notwendig

Am 30. April

Deren Leiter Wolfgang Wrosch informierte nun bei einem Treffen über die Notwendigkeit der Neuwahlen, da der bisherige HG-Vorsitz jährlich zwischen den Sparten-Chefs von SGS und TV gewechselt hatte. Wrosch und sein langjähriges SGS-Pendant Bernhard Karl standen darum nicht mehr zur Verfügung. Im Anschluss informierte Schriftführer Wolfgang Schaller über den Mitgliederstand. Etwa 80 seien von der SGS zum TV gewechselt, dessen Sparte damit auf rund 200 Beitragszahler angewachsen sei. Etwa 50 weitere Übertritte seien noch zu erwarten.Wolfgang Schaller erklärte dabei, dass die HG nun die Möglichkeit habe, dem Vorstand eine neue Struktur zu verleihen. Die amtierende HG-Spitze hatte unter Federführung Schallers ein Konzept ausgearbeitet und die Bereitschaft von Mitgliedern zur Mitarbeit abgefragt.Die 55 anwesenden Stimmberechtigten folgten den Vorschlägen und wählten - jeweils ohne Gegenstimme - Jürgen Friedrich zum stellvertretenden Abteilungsleiter (Finanzen), Claudia Scheeler als 2. Kassier, Stefan Beyer zum stellvertretenden Abteilungsleiter Sport und Wolfgang Schaller zum stellvertretenden Sparten-Chef mit dem Aufgabengebiet Administration. Die Kassenrevisoren Xaver Franz und Nadine Häusler wurden nicht neu gewählt und üben diese Posten bis zum Abschluss des Spieljahres 2016/2017 am 30. April aus. Die Ämter des Abteilungsleiters und seines für den Bereich Jugend verantwortlichen Stellvertreters konnten bei der ersten Mitgliederversammlung nicht besetzt werden.Wolfgang Schaller sah die Handlungsfähigkeit der neuen Abteilungsleitung aber trotzdem als gegeben an. Gespräche mit möglichen Kandidaten würden nun aufgenommen. Diese sollen im Idealfall bei der nächsten HG-Mitgliederversammlung am 30. April gewählt werden.Im Anschluss an das Treffen wurde Wolfgang Wrosch vom Vorstand des Hauptvereins TV 1861 Amberg als kommissarischer Abteilungsleiter eingesetzt, der bis zur Wahl seines Nachfolgers als Bindeglied fungiert.