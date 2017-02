"Nachwuchssorgen haben viele Vereine", sagte Schützenmeister Stephan Brem bei der Hauptversammlung der Gesellschaft Freischütz Karmensölden. Auch sein Verein bleibe vor diesem Dilemma nicht verschont.

Karmensölden. (gfr) Seit seiner Wahl zum Schützenmeister habe es mit Maifest, Königsschießen, dem stets beliebten Bürgerschießen und kleineren vereinsinternen Wettbewerben ein reges Vereinsleben gegeben. Kräftig investiert habe Freischütz, etwa für Monitore für die elektronische Trefferanzeige und neue Vereinswaffen. In nächster Zeit müsse die Restaurierung der Vereinsfahne ins Auge gefasst werden, ließ Brem wissen.Über den Schießsport sagte er, dass sich sechs Mannschaften an den Rundenwettkämpfen in Landes-, Bezirks- und Gauliga A beteiligen, zwei weitere schießen aufgelegt. Die Luftpistolenschützen sind in der Kreisliga aktiv. Die Sommerbiathleten zeigen laut Brem beständig hervorragende Leistungen. Sie wurden sogar deutsche und bayerische Meister. Die Stadträte Norbert Wasner und Rudolf Maier (beide CSU) würdigten als Vertreter der Stadt die Aktivitäten der Schützengesellschaft und meinten, der Verein könne stolz sein, was die Karmensöldener Schützen alles an sportlichen Erfolgen einfahren.Für 25 Jahre Mitgliedschaft im Oberpfälzer Schützenbund wurden Franz Haller, Thomas Hopf, Josef Haller und Rudolf Tuma geehrt. Letzterer erhielt auch die Ehrennadel für 25 Jahre Mitgliedschaft im Deutschen Schützenbund. Die Ehrennadel in Gold bekam Hans Koller, der 25 Jahre Mitglied sowohl im DSB wie im OSB ist. Hans-Dieter Hopf und Volker Meitzel wurden mit der Verdienstauszeichnung des OSB geehrt.Das Verdienstkreuz in Silber ging an Rosemarie Zwack. Die Auszeichnungen überreichte Gauschützenmeister Heiner Fraunholz. Nach 18 Jahren schied Bernhard Erras als Jugendleiter und Schießtrainer aus, Olga Erras zog sich aus ihrer Tätigkeit als Schützenhaus-Wirtin zurück.Die turnusgemäßen Neuwahlen brachten keine Überraschungen. Stephan Brem bleibt Schützenmeister. Sein Stellvertreter ist Günter Winter. Den Posten des Kassiers erfüllt Rudolf Möschl mit Leben. Der Schriftführer heißt Stefan Neubauer. Für die Damen ist Gisela Meier zuständig. Schießleiter ist Hans Meier.