Bewährte Kräfte an der Spitze, mehr Mitglieder als vor einem Jahr und weniger Schulden - die Bilanz der Schützengesellschaft Neumühle kann sich sehen lassen. An einer Beitragserhöhung kam sie bei der Hauptversammlung dennoch nicht vorbei.

Zehn Mitglieder mehr

Treue Mitglieder geehrt

Wolfgang Sennfelder weiter an der Spitze Wolfgang Sennfelder wurde in seinem Amt als Schützenmeister bestätigt, ebenso Stellvertreter Gerald Helgert. Helmut Siegert ist 3. Schützenmeister. Ernst Schlauch bleibt Schatzmeister, zur Schriftführerin wurde Lisa Sennfelder gewählt. Ihre Stellvertreterin bleibt Christine Sennfelder. Für die Jugend ist weiterhin Stephan Ibler verantwortlich. Den bisher vakante Posten des Sportleiters übernimmt Peter Domanits. Gewehrschießleiter bleiben Christian Ibler und Waldemar Pirner. Der Posten des 3. Schießleiters Gewehr ist unbesetzt. Wolfgang Gilch ist stellvertretender Kassier, Andreas Tischner Vize-Jugendleiter. Damenleiterin ist auch weiterhin Jutta Hierl. Sie wird wie gewohnt von Beate Siegert unterstützt. Das Amt des Pistolenschießleiters übt auch künftig Gerhard Mertel aus, Stellvertreter bleibt Andreas Neuhofer. Zeugwarte sind Rudi Neumann und Erich Hierl. Dem Gesellschaftsausschuss gehören zudem in den kommenden drei Jahren als Beisitzer Albert Hierl, Bernhard Neuhofer, Raimund Rieß und Andreas Kurz an. Zu Kassenrevisoren wurden Gisela Hauer und Josef Weber gewählt. Peter Domanits bleibt auch in Zukunft Pressewart. (dop)

Amberg. (dop) Der später am Abend wiedergewählte Oberschützenmeister Wolfgang Sennfelder sprach davon, dass das vergangene Jahr wieder ereignis- und arbeitsreich gewesen sei. In drei Ausschusssitzungen seien die aktuellen und künftigen Aufgaben besprochen und notwendige Entscheidungen getroffen worden.Gut angenommen worden seien die Veranstaltungen fernab des Sportbetriebs. Als Beispiele nannte er das Osterschießen mit Vereinsmeisterehrung, die Saisonabschlussfeier, die Königsproklamation, das Fischessen sowie das Bockbier- und Gartenfest. Die Mitgliederzahl ist laut Sennfelder weiter gestiegen - von 224 zu Beginn des Jahres 2016 auf aktuell 234.Auch auf die sportlichen Erfolge kam Sennfelder zu sprechen: Die Damenmannschaft (Julia Helgert, Julia Simon und Julia Bauer) holten bei der deutschen Meisterschaft mit dem Kleinkalibergewehr die Bronzemedaille. Nahezu alle Mannschaften der SG Neumühle hätten in den Rundenwettkämpfen vordere Plätze beziehungsweise den Ligaerhalt geschafft. Kassenwart Ernst Schlauch berichtete davon, dass es dem Verein gelungen sei, die durch Umbaumaßnahmen entstandene Darlehensschuld um mehr als 4000 Euro abzubauen können. Einnahmen und Ausgaben hielten sich aber nur durch jederzeit widerrufliche Zuschüsse von außerhalb die Waage, so dass eine Beitragsanpassung wohl nicht zu umgehen sei. Und so kam es dann auch: Dank der von den 40 anwesenden Mitgliedern einstimmig beschlossenen Erhöhung zum 1. Januar 2018 um zwölf Euro für Erwachsene, sechs für Junioren und vier Euro für Jugendliche könne der Verein seinen Betrieb weiterhin aus eigener Kraft finanzieren. Auch Ehrungen standen auf der Tagesordnung: Mit dem Meisterschützenabzeichen des Deutschen Schützenbundes (für mehrfache Qualifikation zur bayrischen bzw. deutschen Meisterschaft) zeichnete Sennfelder Waldemar Pirner und Ryan McBride aus. Julia Helgert bekommt ebenfalls diese Auszeichnung.Für 25 Jahre aktive Mitgliedschaft in der SG Neumühle, beim Oberpfälzer und beim Deutschen Schützenbund zeichnete Wolfgang Sennfelder 3. Schützenmeister Helmut Siegert aus. Für 40 Jahre erhielten Werner Kimmerl und Josef Koller die Ehrennadeln in Gold und eine Urkunde. Auf 60 Jahre in Verein, OSB und DSB bringen es Manfred Schubert und Heiner Schwab. Sennfelder zeichnete zudem Leonhard Flierl mit dem goldenen Ehrenzeichen des OSB aus. Gleiches gilt für Lisa Sennfelder. Wolfgang Sennfelder selbst bekam die goldene Verdienstnadel des OSB.Mit der Verdienstauszeichnung des OSB würdigte Wolfgang Sennfelder die Leistungen von Gerhard Mertel, Gisela Hauer und Beate Siegert. Die Verdienstauszeichnung am Band verlieh er an Jutta Hierl, Helmut Siegert und Heiner Schwab. Die OSB-Variante in Silber ging an Georg Reinwald. Die Große Verdienstauszeichnung des OSB in Silber bekamen Gerald Helgert, Rudi Neumann und Albert Hierl. Sennfelder zeichnete für ihr Engagement zugunsten der SG Neumühle Gauschützenmeister Heiner Fraunholz und Helmut Bauer mit der goldenen Verdienstnadel aus.