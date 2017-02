Die HG Amberg empfängt am Samstag die TS Herzogenaurach. Beide Mannschaften müssen zuletzt Schlappen einstecken. Für die Teams steht Wiedergutmachung auf der Agenda.

Die Motivation ist komplett unterschiedlich: Der Tabellendritte aus Mittelfranken (17:11 Punkte) will den Anschluss an Tabellenführer Forchheim (20:8) nicht endgültig verlieren und auf Amberger Seite (13:15) sollte der Abstand zu den Abstiegsplätzen vergrößert werden. Sollten die HSG Naabtal und der Landkreisrivale aus Sulzbach-Rosenberg (je 11:17 Punkte) ihre Auswärtspartien in Neutraubling und Regensburg gewinnen, würden die Amberger bei einer Niederlage aufgrund des verlorenen direkten Vergleichs auf einen Abstiegsrang fallen. Das will der Aufsteiger mit allen Mitteln verhindern. Das Gästeteam von Trainer Ingo Kundmüller zeigt in der Fremde oft nicht die Leistung aus den Heimspielen. Die überragenden Spieler der TS sind Jonas Hirning, Jürgen Wonner und Peter Kares. Spielertrainer Kundmüller ist auch für Tore gut. Sein Gegenüber Roland Schmid muss weiterhin krankheitsbedingt auf Tim Schräder verzichten.Dafür kehrt Torhüter Martin Feldbauer ins Team zurück. "Unser Ziel sind ganz klar zwei Heimpunkte. Durch immer vogelwilder werdende Ergebnisse werden die Heimspiele noch wichtiger", nennt Schmid die Zielsetzung der Oberpfälzer. Die Spieler müssen sich der gefährlichen Tabellensituation bewusst sein und anders auftreten als in den letzten 12 Minuten des Forchheim-Spiels. Anwurf ist um 19 Uhr.HG Amberg: Feldbauer, Beyer (Tor), Klee, Kührlings, Streber, Niec, Oursin, Pürckhauer, Turner, Termer, Strasser, Nachtman und Schaller.