Das 31:30 der HG Amberg über die HSG Naabtal im Derby ist ein glücklicher Erfolg, doch die Höhe des Sieges spielt im Duell der vor Anpfiff punktgleichen Teams keine Rolle. Amberg ist immer noch nicht gesichert.

Der Zweier brachte nicht den erhofften Sprung auf Platz neun, da parallel die HSG Erlangen/Niederlindach überraschend bei der zuletzt starken Bayernliga-Reserve des HC Sulzbach gewann.Die ausgebliebene Nachbarschaftshilfe ist zwar ärgerlich, doch die Amberger hatten davor 21 Spieltage Zeit, die für einen Aufsteiger eigentlich gute Bilanz von 19:25 besser zu gestalten und den Klassenerhalt aus eigener Kraft zu schaffen. Ob die HG nun der beste BOL-Absteiger aller Zeiten wird, hängt von der Landesliga ab. Zumindest dort hatten die ostbayerischen Teams einen erfolgreichen Spieltag: Sowohl Cham als auch Auerbach und der TV Erlangen-Bruck II gewannen am drittletzten Spieltag ihre Begegnungen und verbesserten ihre Chancen auf den Klassenerhalt.Die Amberger müssen mindestens zwei Wochen zittern und auf den Ligaverbleib hoffen - eventuell bringt erst eine Relegation die Entscheidung. HG-Coach Roland Schmid schickte die kleine Aufstellung mit wendigen und zweikampfstarken Spielern im Rückraum aus Parkett. Dies zahlte sich aus: Die Lücken in der offensiven Gästeabwehr wurden genutzt und die Vilsstädter setzten sich über 8:4 auf 12:8, 18:13 auf den 20:16-Halbzeitstand ab.Im ersten Spielabschnitt arbeitete die Amberger 6:0-Abwehr konsequent und musste nur Gegentreffer vom unkontrollierbaren HSG-Halblinks Christoph Harrieder (7 Feldtore) hinnehmen. Im zweiten Durchgang war den Teams deutlicher die Bedeutung des Spiels anzumerken. Bis zum 27:23 hielten die Gastgeber die Spielgemeinschaft auf Distanz. Dann merkte man den Ambergern den verletzungsbedingten Ausfall von Spielmacher Christian Strasser (15. Minute) an. Ein vergebener Siebenmeter und ein Hochkaräter sowie zwei Zeitstrafen brachten Naabtal heran. Die Gäste gingen beim 30:29 in Führung.war nun gefordert: Von den verbleibenden Angriffen verwerteten die Vilsstädter beide und wehrten beide HSG-Abschlüsse ab. In Unterzahl parierte Stefan Beyer den finalen Ball von Linksaußen. Die HG war beim 31:30 über weite Strecken das bessere Team. Der scheidende Amberger Trainer Roland Schmid war erleichtert: "Spielergebnis und Stimmung in der Halle haben mir meinen Abschied versüßt. Wenn jetzt noch der Abstieg vermieden werden kann, ist das ein glückliches Ende einer verkorksten Saison." Er lobte sein Team und besonders Patrick Niec: Der Youngster hatte nach der Disqualifikation von Abwehrchef Tobias Streber einen guten Job gemacht.HG Amberg: Feldbauer, Beyer (Tor); Termer 7, Nachtman 7/2, Schaller 4, Pürckhauer, Streber je 3, Niec, Strasser, Klee je 2, Oursin 1 sowie Turner und Kührlings