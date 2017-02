Kracher in Amberg: Die HG empfängt am Samstag in der Handball-Bezirksoberliga Ostbayern den HC Erlangen III. Das könnte das wichtigste Saisonspiel der bisherigen Spielzeit 2016/2017 sein.

Nach hervorragendem Start in die Runde ist der Aufsteiger aus Amberg in den vergangenen vier Partien auf den harten Boden der Realität zurückgekehrt: Die Bilanz von zuletzt 1:7-Punkten hat dafür gesorgt, dass die Vilsstädter nur noch zwei Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz haben.Besonders ärgerlich ist dabei, dass die HG in allen vier Partien Siegchancen hatte. So auch am vergangenen Samstag im Derby bei der HSG Nabburg/Schwarzenfeld: Doch dort wurden den Ambergern fehlende Emotion und individuelle Aussetzer zum Verhängnis und führten zu einer vermeidbaren, aber verdienten 26:29-Niederlage. Da es in der derzeit verrückten BOL sehr schwierig ist, auswärts zu punkten, muss zumindest der Großteil der Heimspiele gewonnen werden.Den bislang einzigen Erfolg in der Fremde feierten die Hausherren bei der U21 des mittelfränkischen Bundesligisten. Damals dominierten die Amberger die Partie über weite Strecken und kamen erst gegen Ende durch kleine Nachlässigkeiten leicht in Bedrängnis. Letztlich siegte die HG verdient mit 37:32. Zum Rückspiel erwartet HG-Trainer Roland Schmid eine veränderte Mannschaft des HC Erlangen III: "Bei Erlangen weiß man im Vorfeld nie, wer aus der Bundesliga-Reserve gerade frei und wer mit der A-Jugend im Einsatz ist." Unabhängig von der Aufstellung der Gäste sei ein Sieg seiner Truppe gegen den unberechenbaren Tabellenletzten Pflicht. Aus privaten Gründen fehlen auf Amberger Seite Tim Schräder, Patrick Niec und Tobias Oursin. Hinter dem Einsatz von Marek Nachtman steht nach seinem krankheitsbedingten Fehlen im Spiel gegen Nabburg/Schwarzenfeld weiter ein Fragezeichen. Angesichts dieser Konstellation wird sich Trainer Schmid "wieder einmal bei Spielern, die sich bereits auf dem Altenteil befinden, und bei der männlichen A-Jugend umsehen". Wer letztendlich auf der Platte steht, ist nicht so entscheidend wie die Einstellung der Beteiligten.Hier muss nicht nur eine ganz andere Körpersprache an den Tag gelegt, sondern vor allem mit kühlem Kopf agiert werden. Eine weitere Schwächung durch Zeitstrafen kann sich die HG nicht leisten. Coach Schmid gibt sich kämpferisch: "Wir müssen zurück in die Spur, um nicht in den Abstiegsstrudel zu geraten. Ich bin mir sicher, dass wir das schaffen." Anwurf in der GMG-Dreifachturnhalle ist um 19 Uhr.HG Amberg: Tor: Feldbauer, Beyer; Feld: Strasser, Streber, Pürckhauer, Kührlings, Turner, Klee, Termer, Nachtman (?) und Schaller.