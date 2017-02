Die HG Amberg empfing am Samstag den HC Erlangen III in der GMG-Dreifachturnhalle zum bislang wichtigsten Spiel seit ihrer Rückkehr in der Handball-Bezirksoberliga. Nach zwei blutleeren Auftritten in den Derbys bei der HSG Naabtal und der HSG Nabburg/Schwarzenfeld hatten sich die Vilsstädter selbst in eine schwierige Situation gebracht: Vor dem Anpfiff betrug der Abstand auf die Abstiegsplätze nur noch zwei Punkte. Genau dieser Umstand machte die Partie auch für die Gäste aus Mittelfranken zur Vier-Punkte-Begegnung. Für das Schlusslicht war es gegen einen angeschlagenen Gegner die perfekte Gelegenheit, Kontakt zu den Mittelfeld-Plätzen herzustellen und eine Mannschaft mit in den Tabellenkeller zu ziehen.

Die Amberger Abwehr stand stabil und kämpferisch. Nach fünf Minuten führte die HG 2:0, hatte da aber drei Großchancen liegen lassen. Das sollte sich rächen: Durch eigene Schnellangriffe, begünstigt durch unkonzentrierte Abschlüsse der Hausherren, gingen die Gäste mit 5:3 in Führung. Dann wachten die Amberger auf, agierten konsequent und zogen auf den 16:12-Halbzeitstand davon.Im zweiten Durchgang hielt die HG - angeführt von den beiden neunfachen Torschützen Benjamin Termer und Marek Nachtman - die Erlanger weiter auf Distanz. Auch die beiden Disqualifikationen für Abwehrchef Tobias Streber und Linkshänder Patrick Klee nach jeweils drei Zeitstrafen gefährdeten den 34:29-Erfolg nicht mehr. "Der Sieg war mehr als verdient. Das Team hat gekämpft und sich selbst belohnt", bilanzierte ein zufriedener HG-Trainer Roland Schmid nach dem Schlusspfiff.HG Amberg: Tor: Feldbauer, Beyer; Feld: Termer 9, Nachtman 9/3, Schaller 6, Pürckhauer, Turner je 4, Strasser, Klee je 1, Streber, Kührlings, J. Krieg. (n. e.), Hirsch (n. e.).