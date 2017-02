Die Damenmannschaft der HG Amberg muss heute beim Spitzenreiter der Handball-Bezirksoberliga, dem TSV Röthenbach, antreten. Die Mittelfränkinnen waren im Saisonverlauf das erste Team, das die lange unbesiegten Vilsstädterinnen bezwingen konnte.

Im letzten Spiel vor Weihnachten gewann Röthenbach hauchdünn mit 25:24 in der GMG-Dreifachturnhalle und schaffte die Wachablösung. Die Niederlage war der Beginn einer Schwächeperiode der Ambergerinnen. Die drei Niederlagen in Folge konnten die Oberpfälzerinnen am vergangenen Sonntag stoppen, doch das 16:16 bei der TS Herzogenaurach II war angesichts des Spielverlaufs nicht das Gelbe vom Ei.Die Amberger störte am Kräftemessen mit der Bayernliga-Reserve die Härte. "Ich hoffe, dass wir diesmal wieder Schiedsrichter haben, die Regelverstöße konsequent ahnden und die Spielerinnen schützen", sagte HG-Trainer Martin Feldbauer. Obwohl noch etliche Partien auszutragen sind, müsste viel passieren, damit Röthenbach (25:3 Punkte) seinen Vorsprung auf die Verfolger Erlangen-Bruck und Naabtal (je 19:9) sowie die HG (18:10) verliert. Die Ambergerinnen können ohne Druck spielen. Anwurf ist um 20 Uhr.HG Amberg: Brossmann (Tor), Engler, Wrosch, Hagerer, Hirschmann, Engelbrecht, Beer, Maget, Lösch, Frisch, Karl und Behringer.