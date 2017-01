Die Kellerkinder punkten fleißig und der Vorsprung der HG Amberg auf die rote Linie beträgt nur vier Punkte. Der Abstiegssorgen könnten sich die Amberger in der Wackersdorfer Schulsporthalle aber erst einmal entledigen. Die Bezirksoberliga-Handballer beenden mit dem Auswärtsspiel bei der HSG Naabtal am Samstag die Hinrunde.

Der Aufsteiger aus der Vilsstadt hat sich respektabel geschlagen: Tabellenfünfter, 11:9 Punkte und ein ausgeglichenes Torverhältnis. Doch die wohl verrückteste BOL aller Zeiten hält auch noch vor dem Anpfiff des elften Spieltags ihre Tücken bereit: Die kommenden zwei Derbys gegen Naabtal und Nabburg/Schwarzenfeld muss der Liganeuling zwar nicht zwingend gewinnen, im Falle zweier Niederlagen würden die Abstiegsplätze aber bedrohlich nahe rücken. Das Vorhaben wird nicht einfach, denn der Mitaufsteiger und Tabellenneunte (8:12 Punkte) agiert wie eigentlich die komplette Liga ebenfalls nach dem Motto "Zu Hause gewinnen und auswärts sehen, was geht".Die Spielgemeinschaft aus mittlerweile drei Vereinen - TSV Schwandorf, HC Städtedreieck und seit dieser Saison auch der TV Wackersdorf - stehen laut Einschätzung von HG-Trainer Roland Schmid "deutlich schlechter in der Tabelle da, als es das tatsächliche Leistungsvermögen hergeben würde". Die Truppe von Trainer Karlheinz Deml musste im ersten Spiel den langfristigen Ausfall von Toptorjäger Valentin Deml verkraften und ihr Spiel danach umstellen. "Nichtdestotrotz ist die HSG auf keinen Fall zu unterschätzen, denn sie verfügt immer noch über eine gute Mischung aus erfahrenen Leistungsträgern und jungen, dynamischen Nachwuchshandballern, die gut ausgebildet sind." Gefährlichster Akteur der Hausherren ist Linkshänder Dominik Weh, der über viele Jahre höherklassige Erfahrung verfügt und aus der Bayernliga zu seinem Stammverein zurückgekehrt ist.Die Amberger werden versuchen, an die starke Leistung aus dem Heimspiel gegen den neuen Spitzenreiter SG Regensburg II anzuknüpfen. Es hatte mit einem 27:27-Unentschieden geendet. Personell wird es allerdings einige Umstellungen geben: Spielmacher Christian Strasser pausiert, die A-Jugendlichen Patrick Niec und Dominik Raschke spielen zur gleichen Zeit bei der JSG Amberg/Sulzbach. Im Tor wird deshalb Christian Wismeth Stammkeeper Martin Feldbauer unterstützen. "Die Mannschaft sollte das auffangen können", sagt Schmid. "Wir haben die Chance, mit etwas Zählbarem die HSG auf Distanz zur Abstiegszone zu halten." Anwurf ist um 20 Uhr.Aufstellung: Tor: Feldbauer, Wismeth; Feld: Oursin, Pürckhauer, Schaller, Turner, Nachtman, Klee, Streber, Termer, Schräder und Kührlings.