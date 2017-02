Wenn die Kleinen (und die Großen) in der Loipe Vollgas geben, dann richtet die Skivereinigung Amberg eine offene Vereinsmeisterschaft im Skilanglauf aus: am Sonntag, 12. Februar. Der Start erfolgt um 10.30 Uhr auf der Loipe am Rotbühlsender bei Hirschau.

Dort gibt es auch die Startnummern. Es fällt kein Startgeld an. Die Meisterschaft der SVA wird in der klassischen Technik ausgetragen, die Wertung erfolgt je nach Altersklassen. Kinder ab sieben Jahren laufen einen Kilometer, Erwachsene müssen 4000 Meter absolvieren. Neben Mitgliedern der SVA können auch Hobbyläufer und Nichtmitglieder teilnehmen. Sie werden gesondert gewertet. Anmeldung und Info bei Richard Kellner, Tel. 09622/3926. Kurzentschlossene können noch vor dem Start am Sonntag nachmelden.