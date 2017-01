Die Luftgewehr-Schützen der SG Neumühle gewinnen am vierten Wettkampftag der Bayernliga auf der eigenen Anlage gegen Laaber, müssen aber gegen den Tabellenführer SG Sassanfahrt eine Niederlage hinnehmen.

Neumühle. Und da verlieren sie knapp mit 2:3. Mit jetzt sechs Mannschaftspunkten liegt die SG Neumühle immer noch auf dem vorletzten Platz der Bayernliga Nord/Ost. Beim nächsten Wettkampftag am 5. Februar in Laaber müssen die Neumühler gegen Saltendorf II und Luckenpaint versuchen, Punkte für den Klassenerhalt zu sammeln.Auf der Schießanlage in Neumühle waren außer Neumühle die SG Andreas Hofer Sassanfahrt, die SG Ehenbachtaler Holzhammer und die SG Wilhelm Tell Laaber am Start. Die anderen vier Mannschaften der Bayernliga Nord/Ost trafen gleichzeitig in Luckenpaint aufeinander.Im Kampf gegen den Tabellenletzten Laaber holte der Nr.-1-Schütze Kevin Knott gegen Martin Plank mit 390:388 den ersten Punkt für Neumühle. Von Anfang an dominierte Lisa Sennfelder gegen Altmeister Manfred Kornprobst (395:391). Gegen Oliver Stadler aus Laaber, der derzeit seiner Form hinterherläuft, hatte der Neumühler Andreas Kurz keine Probleme (383:376). Er holte den dritten Punkt und machte damit den Sieg für Neumühle klar. Die Neumühlerin Lena Hierl begann stark mit 98:96 gegen Katharina Wagner, verlor aber insgesamt dann knapp mit 384:387.Bei seinem ersten Bayernliga-Einsatz kämpfte Marcel Kamann mehr gegen sich selbst als gegen seinen Gegner Raimund Rieß aus Neumühle. Mit 360:371 von Rieß ging der letzte Punkt auch noch an Neumühle zum 4:1-Endstand (1923:1902).Am Nachmittag traten die Neumühler zum Start der Rückrunde wie beim ersten Heimkampf wieder gegen die alten Bekannten der SG Andreas Hofer aus Sassanfahrt an, die am Vormittag knapp gegen Holzhammer 3:2 gewonnen hatten. Das Ergebnis ist noch vorläufig und wird noch von einen Schiedsgericht entschieden. Eventuell könnte Holzhammer noch nachträglich 3:2 (1918 :1919) gewinnen, denn in der Setzliste war ein Fehler.Sebastian Drawert, der in der Vorrunde noch mit 396:393 gegen Knott gewonnen hatte, verlor diesmal, da Knott mit 99/98 und 392:391 Ringen seinen Vorsprung hauchdünn ins Ziel rettete. Lisa Sennfelder hatte einen bärenstarken Tag und ließ Stephanie Friedel, der sie in der Vorrunde noch mit 389:390 Ringen unterlegen war, mit 396:387 keine Chance. Andi Kurz konnte seinen anfänglichen Rückstand gegen den Sassanfahrter Christian Holland am Ende noch wettmachen. Nach 385:385 mussten beide den Sieger im Stechen ausmachen, das am Ende entscheidend sein sollte. Lena Hierl musste gegen Lena Friedel mit 382:389 den Punkt an die Gäste abgeben. Auch Raimund Rieß unerlag Julia Lochau. Somit wurde das Stechen matchentscheidend.Andi Kurz gelang nur eine Neun gegen eine Zehn von Holland, so dass diese Partie nach dem ersten Stechschuss mit 2:3 (1925:1936) zugunsten der Gäste entschieden war.

SG Neumühle - SG Laaber 4:1

SG Neumühle - Sassanfahrt 2:3Holzhammer - Sassanfahrt 2:3Laaber - Holzhammer 1:4Luckenpaint - Saltendorf II 4:1Luckenpaint - Coburg II 2:3Bad Berneck - Coburg II 2:3Bad Berneck - Saltendorf II 2:3Das Ergebnis der Partie Holzhammer - Sassanfahrt ist noch vorläufig und wird noch von einen Schiedsgericht entschieden. Eventuell könnte Holzhammer noch nachträglich 3:2 (1918 :1919) gewinnen.1. SG Sassanfahrt 8 14:22. G'mütlichkeit Luckenpaint 8 10:63. Ehenbachtaler Holzhammer 8 10:64. SG Bad Berneck 8 8:85. SG Coburg II 8 8:86. SG Saltendorf II 8 6:107. SG Neumühle 8 6:108. SG Wilhelm Tell Laaber 8 2:14