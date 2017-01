Nach dem laut Trainer Roland Schmid "enttäuschenden Abschluss der Vorrunde mit einer unnötigen Niederlage in Wackersdorf bei der HSG Naabtal" vor Wochenfrist startet HG Amberg am Samstag, 28. Januar, in Schwarzenfeld in die Rückrunde der Handball-Bezirksoberliga. Das Hinspiel zu Saisonstart wurde von den Ambergern hauchdünn gewonnen. Nach Anfangsschwierigkeiten haben sich die Nachbarn aus dem Großlandkreis Schwandorf auf Platz drei vorgearbeitet und weisen mit 13:9 Punkten zwei Zähler mehr auf als der Tabellensiebte aus Amberg. Das Team von Trainer Daniel Kessler ist ohne Zweifel die Mannschaft der Stunde: Die Spieler der HSG Nabburg/Schwarzenfeld haben beeindruckende Ergebnisse abgeliefert, unter anderen siegten sie in Forchheim (29:28) beim Tabellenführer und deklassierten in eigener Halle die ambitionierte TS Herzogenaurauch (29:22). Sollte sich die Kessler-Truppe auch gegen die HG schadlos halten, kann sie sogar noch ins Titelrennen eingreifen.

Auf Amberger Seite geht man mit gemischten Gefühlen ins Spiel. Zwar weiß man um die eigene Stärke, hat es aber immer wieder versäumt, diese auswärts auch zu zeigen. "Meine Hoffnung ist es, den Bann der Auswärtsmisere zu durchbrechen und zum Rückrundenstart ein Zeichen der Trendwende zu setzen", formuliert HG-Übungsleiter Schmid seinen Wunsch. Die Zeit für einen Überraschungscoup könnte kaum besser sein, denn im Falle einer Niederlage rücken in der wohl verrücktesten Oberliga aller Zeiten die Abstiegsplätze für den Aufsteiger aus der Vilsstadt in Blickweite. Studiums- und krankheitsbedingte Trainingsabsagen verhinderten unter der Woche eine gezielte Vorbereitung auf das prestigeträchtige Kräftemessen, trotzdem hofft Trainer Schmid nach dem Abschlusstraining am Freitag eine schlagkräftige Truppe aufbieten zu können. Im Tor wird Stefan Beyer als zweiter Mann in den Kreis der Mannschaft zurückkehren. Anwurf ist um 19.15 Uhr im Schwarzenfelder Sportpark.HG Amberg: Tor: Beyer, Feldbauer; Feld: Pürckhauer, Strasser, Schaller, Klee, Termer, Streber, Oursin, Kührlings, Turner, Schräder, Nachtman.