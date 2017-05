"Das wäre ein Traum, zum 50-jährigen Vereinsjubiläum den Pokal zu gewinnen und in die Bezirksliga aufzusteigen. Meine Mannschaft ist jedenfalls heiß", sagt Inter-Trainer Markus Kipry vor dem Relegationsspiel gegen die SpVgg SV Weiden II in Hirschau.

Zwei fehlen

Außenseiter?

Zu leichtfertig

Am Sonntag, 28. Mai, steigt um 16 Uhr das erste Duell um einen Platz in der Bezirksliga. Inter oder die Reserve der SpVgg SV Weiden - der Vize der Kreisliga Süd gegen den Vize der Kreisliga Nord.Der Verlierer ist aus dem Rennen, der Sieger muss kommende Woche gegen den Sieger aus der zweiten Relegationspartie (Vohenstrauß gegen Neubäu) antreten.Der Sportpark in Hirschau ist ein Ziel, dass die Elf von Kipry gerne ansteuert: Mit 3:0 gewann sie vor kurzem hier gegen den Tabellenführer TuS/WE Hirschau. "Ein gutes Omen", sagt Kipry, obwohl er mit Waldemar Waschkau und Sergej Becker auf zwei Innenverteidiger verzichten muss. "Aber das können wir kompensieren." Probleme bereitet ihm nur die Aufstellung des Gegners: "Wer weiß, wer da von oben aus der Bayernliga-Mannschaft mitspielt."Aber in Weiden stapelt man tief: Rainer Fachtan sieht seine Elf gegen den SV Inter Bergsteig Amberg als Außenseiter. Denn die komplette zweite Mannschaft hatte den Verein verlassen, so dass der Spielbetrieb in Doppelbelastung mit den Junioren der U19-Landesligamannschaft abwickelt wurde. Am Samstag Junioren-Landesliga und Sonntag Kreisliga und das bei einem Altersdurchschnitt von gerade Mal 18,5 Jahren.Dass es nicht zum durchaus möglichen Meistertitel reichte, war der jugendlichen Unbekümmertheit geschuldet, denn immer wieder wurden leichtfertig Punkte liegen gelassen. Aber als DFB-Stützpunkt mit dem Leistungszentrum im Rücken wäre die zweite Mannschaft in der Bezirksliga auch für die SpVgg SV Weiden eine Option.