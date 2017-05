Die Amberger Schwimmer haben einen langen Atem, das beweisen sie öfter. Sie können aber auch den Zuschauern den Atem rauben. Das beweisen sie bei den Internationalen Deutschen Meisterschaften.

Podest knapp verpasst

Wetzlar/Amberg. 0,11 Sekunden nur betrug der Vorsprung auf die starke Konkurrenz aus Leipzig. Aber egal, den Titel hat der TV Amberg von Trainer Stefan König erfolgreich verteidigt. In Wetzlar fanden die 33. Internationalen Deutschen Meisterschaften der "Langen Strecken" im Schwimmen statt. Neben den insgesamt 236 startenden Vereinen aus der gesamten Bundesrepublik, schickte auch der TV Amberg vier seiner Athleten in die hessische Kleinstadt, um sich mit den besten Schwimmern Deutschlands zu messen.Das Team um Valentin Bößenecker, Matthias König, Florian Bauer und Thomas Mayr gewann die 4 x 200 Meter Freistil-Staffel in einem atemberaubend spannenden Rennen in einer Gesamtzeit von 9:08,93. Florian Bauer startete für die Amberger und eröffnete den Siegeszug in Richtung Goldmedaille. Der mit 20 Jahren Jüngste im Team führte das Feld bereits zu Beginn an und legte mit einer Zeit von 2:10,88 Minuten den Grundstein für den Erfolg. In der Mitte der Amberger Staffel stellten Valentin Bößenecker in einer Zeit von 2:14,74 und Matthias König in 2:20,75 ihr Können über die langen Strecken unter Beweis. Es gelang beiden, die Konkurrenz auf Distanz zu halten und den Vorsprung auszubauen.Komplettiert wurde das Team vom 25-jährigen Thomas Mayr, der in der Zeit von 2:22,56 hauchdünn vor dem Zweiten am Beckenrand anschlug und so den Titel für sich und seine Teamkameraden mit nach Hause in die Oberpfalz nahm. Neben den Leistungen in der Mannschaft bestätigte der 27-jährige Valentin Bößenecker seine starke Form der letzten Wochen mit dem Einzelstart in seiner Paradedisziplin 200 Meter Schmetterling. Mit einer Zeit von 2:28,96 verpasste er das Siegerpodest als Vierter seiner Altersklasse nur knapp.Mit der dominanten und couragierten Teamleistung hat die Mannschaft sich und Trainer König für die harte Trainingsarbeit der letzten Monate belohnt. Nach der starken Vorstellung bei den deutschen Meisterschaften in Wetzlar bereiten sich die Schwimmer des TV Amberg nun auf die bayerischen Meisterschaften in Grafenau im Juli vor. Im Fokus werden erneut die Staffelwettbewerbe liegen.