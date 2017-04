Bei der Bayerischen Einzelmeisterschaft im Ju-Jutsu Fighting in München gingen zwei Kämpfer der Kampfkunstschule Amberg an den Start. Bei den U15 bis 63 Kilogramm ging der Titel an Viola Fritsche.

Sie startete fulminant und beendete bereits nach 45 Sekunden den ersten Kampf mit einem Full-Ippon. Auch den zweiten Kampf beherrschte sie souverän und verwies die Konkurrenz auf ihre Plätze. In der Schwergewichtsklasse über 94 Kilogramm hatte Jonas Butz nach zweijähriger Wettkampfpause keinen leichten Stand. Trotzdem setzte er sich gegen seinen ersten Kontrahenten durch. Im zweiten Kampf hatte er den frischgebackenen Polizei-Weltmeister Dennis Benz aus Leinach als Gegner. Nach einem kräftezehrenden Duell musste Butz sich geschlagen geben und nahm als Bayerischer Vizemeister den silbernen Pokal in Empfang. Beide Amberger qualifizierten sich für die Süddeutsche Einzelmeisterschaft am 6./7. Mai in der Amberger triMAX-Halle.