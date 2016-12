Nach dem Abstieg des FC Amberg ist für Junior Torunarigha klar: Hier geht's nicht weiter. Ein Zufall hilft dem in der Regionalliga etwas glücklosen Mittelstürmer weiter - bis in die holländische zweite Liga. Und hier sieht's anders aus: "Ich habe mir in der Liga einen Namen gemacht", sagt der 26-Jährige.

Hintergrund Junior Torunarigha beginnt mit dem Fußballspielen in der Jugend des SV Fortuna Furth Glösa, bevor er 2001 in die Nachwuchsabteilung des Chemnitzer FC wechselt. Im Jahr 2006 schließt er sich den B-Junioren von Hertha BSC Berlin an, 2009 wird er von Trainer Karsten Heine in die zweite Mannschaft der Berliner befördert, die in der Regionalliga spielt. Dort erzielt Junior Torunarigha in der Saison 2009/10 in 24 Partien sechs Tore. In der Spielzeit 2010/11 gelingen ihm fünf Treffer in 22 Einsätzen. 2011/12 holt der Drittligist Rot-Weiß Oberhausen den Modellathleten, ehe ihn sein Weg im August 2012 zur TSG Neustrelitz führt, wo er mit seinem damaligen FC-Amberg-Teamkollegen Kai Hempel spielt. Danach verpflichtet ihn der FC Carl Zeiss Jena, zuletzt schnürt er für den ZFC Meuselwitz die Schuhe. Der Vater von Junior Torunarigha ist der ehemalige Zweitliga-Profi Ojokojo Torunarigha, der erste afrikanische Profi in Ostdeutschland.



Im Juli 2015 wechselt Torunarigha zum Regionalliga-Aufsteiger FC Amberg. In den Pflichtspielen gelingen ihm drei Tore.

Ich weiß auch nicht, warum es in Amberg nicht so gelaufen ist. Manchmal geht's halt, manchmal nicht. Junior Torunarigha, inzwischen Zweitliga-Profi in Holland

Das ist ein ganz anderer Fußball als in der Regionalliga. Technisch viel besser, viel laufintensiver. Und nicht so viele lange Bälle. Ich komme hier besser zurecht. Junior Torunarigha, Ex-Spieler des FC Amberg

Rückblende: Am 16. April trägt Torunarigha das letzte Mal das Trikot des FC Amberg. Timo Rost, der damalige Trainer, setzt den 1,91-Meter-Mann als einzige Spitze in der Auswärtsbegegnung beim TSV 1860 München II ein. 0:0 endet die Begegnung, einer von drei Punkten des FC Amberg in der Restrunde der Regionalliga. Danach taucht der gebürtige Nigerianer nicht mal mehr im Kader auf - denn Rost setzt auf eine defensive Taktik. "Ich weiß auch nicht, warum es in Amberg nicht so gelaufen ist. Manchmal geht's halt, manchmal nicht. Ich will auch nicht nachkarten. Das ist Vergangenheit", sagt Torunarigha. Am Ende der Saison steht er ohne Verein da - und per Zufall spricht ihn ein alter Bekannter aus früheren Zeiten an. "Er hat mir gesagt, dass Fortuna Sittard einen Stürmer sucht. Und ob das nicht etwas für mich wäre." Torunarigha absolviert ein Probetraining beim holländischen Zweitligisten - und wird prompt verpflichtet: "Da habe ich überzeugt."Die Mannschaft hat einen Umbruch vor sich, gerade mal 13 Spieler tauchen im Training auf. Trainer Ben van Dael gelingt der Neubeginn, aber nach einem guten Start in die Saison der Jupiler League - so heißt die zweite Liga in Holland - gerät Fortuna Sittard in Abstiegsgefahr und liegt in der Winterpause auf Platz 18 von 20."Wir spielen ein 4-3-3-System, da ist meine Hauptaufgabe, immer anspielbar zu sein und den Ball weiterzuleiten. Das klappt gut", erklärt der 26-Jährige. "Das macht auch Spaß, das ist ein ganz anderer Fußball als in der Regionalliga. Technisch viel besser, viel laufintensiver. Und nicht so viele lange Bälle. Ich komme hier besser zurecht", sagt Junior Torunarigha - er hat es bereits zum Stammspieler geschafft, zwei Tore erzielt und vier Vorlagen gegeben. Sein Marktwert wird von den Spielerdatenbanken inzwischen mit 75 000 Euro angegeben.Weihnachten verbringt er mit seiner Familie bei der Freundin in der Nähe von Stuttgart - auch sein Bruder Jordan ist dabei, Profi bei Hertha BSC. Danach geht's noch ein paar Tage nach Berlin, bevor am 2. Januar das Training bei Fortuna Sittard wieder beginnt. Auftakt der Rückrunde ist am 13. Januar mit dem Spiel bei Achilles '29 - dem Tabellenletzten. Und vielleicht trifft Junior Torunarigha wieder, denn vorgenommen hat er es sich: "Ich will in dieser Saison mindesten zehn Tore schießen."