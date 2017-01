Annette Krieger wiederum ließ ihrer Kontrahentin Heidi Schermaul keine Chance: Die Ambergerin holte alle vier Sätze und beendete ihr Spiel mit sehr starken 562:500. Die FEB-Damen lagen mit 64 Zählern in Führung, die Vorentscheidung war eigentlich bereits gefallen. Mirjam Pauser erwischte gegen Alexandra Radler im ersten Lauf einen kompletten Fehlstart, arbeitete sich danach aber wieder an ihre Gegnerin heran. Mit 515:485 ging auch dieses Duell schließlich an Amberg.Sandra Pirner-Weiß bot trotz Handicap Kegeln vom Feinsten und überrollte die Ingolstädterin Elke Diesner. Mit der Tagesbestleistung von hervorragenden 581 LP wies sie Diesner mit 466 LP deutlich in die Schranken. Mit dem erspielten Gesamtergebnis können die FEB-Damen zufrieden sein und sollten in den kommenden Begegnungen versuchen, daran anzuknüpfen.