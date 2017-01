Bezirksoberliga Frauen

HSG Naabtal HG AmbergAmberg. (zyz) Die Damenmannschaft der HG Amberg gastiert am Samstag in Burglengenfeld bei der HSG Naabtal. Das erste Auswärtsspiel 2017 ist gleichzeitig Hinrundenabschluss der Handball-Bezirksoberliga-Saison. Der Vierte empfängt den Tabellenzweiten. Gegen die Spielgemeinschaft konnten die Vilsstädterinnen in bisher zwei Vergleichen noch nicht gewinnen. Doch die Ambergerinnen sind gut in Form. Ersatzgeschwächt gewannen sie in der Vorwoche gegen den Tabellenvierten HSG Pyrbaum/Seligenporten. Eine Favoritenstellung möchte HG-Trainer Martin Feldbauer daraus nicht ableiten: "Favorit ist man in eigener Halle. Naabtal ist für mich stärker als im vergangenen Jahr, auch wenn sie gegen Röthenbach ganz schön aufs Dach bekommen haben." Feldbauer würde gerne die Punkte holen: "Die Tagesform wird eine wichtige Rolle spielen. Naabtal hat seit einigen Wochen Top-Spielerin Manuela Rappl an Bord, wodurch sie ihre starke erste Sieben wieder komplett beisammen haben." Amberg kann dagegen personell nicht aus dem Vollen schöpfen. Mindestens Stammkeeperin Lisa Brossmann wird verletzungsbedingt ausfallen. Ihre Vertretung Nicole Schobert war gegen Pyrbaum/Seligenporten eine der Erfolgs-Garantinnen. Feldbauer hofft, dass Topscorerin Nina Hagerer und Spielmacherin Sabrina Maget spielen. Gästetrainer Christian Deml machte sich als Schiedsrichter der Vorwoche ein gutes Bild von der HG: "Wir wollen uns auf unsere Abwehr konzentrieren. Einfache Tore aus Ballgewinnen sind auswärts besonders wichtig." Anwurf ist um 16 Uhr in der Gymnasiumshalle.HG Amberg: Tor: Schobert; Feld: Engler, Wrosch, Hirschmann, Beer, Maget, Lösch, Frisch, Pohl, Karl, Behringer; fraglich: Engelbrecht und Hagerer.