Kleine Kicker: Vorrang vor großen Volleyballern

Amberg. (gsp) Es war Samstag Abend, 21.38 Uhr, der Abend vor dem Auswärtsspieltag der Bayernliga-Volleyballer des VC Amberg beim TSV Lengfeld, einem Würzburger Vorort-Verein, als dem Amberger Team-Manager Gerd Spies folgende Mail aus Lengfeld ins Haus flatterte: "Wir haben heute Abend durch einen Zufall erfahren, dass wir den morgigen Spieltag gegen den VC Amberg nicht durchführen können aufgrund einer Doppelbelegung unserer Spielhalle durch die Stadt Würzburg, die die Halle morgen ganztägig für ein Jugendfußball-Turnier in Anspruch nimmt." Durch mehrere Kontroll-Anrufe musste Spies sich erst einmal vergewissern, ob sich da nicht jemand einen schlechten Scherz erlaubte. Doch schnell stellte sich heraus, dass den schlechten Scherz sich die Stadt Würzburg erlaubt hat.

Vermutlich ein Fehler in der Würzburger Stadtverwaltung bringt nun den Volleyballverein TSV Lengfeld in große Probleme, Punktverlust und eine Geldstrafe drohen, von entgangenen Zuschauer-Einnahmen ganz zu schweigen. Und dass natürlich das Bayernliga Volleyballspiel gegenüber dem Jugendfußball-Turnier weichen muss, wundert nicht. Mit einem weinenden und lachenden Auge nahmen die Verantwortlichen des VC Amberg die Spielabsage entgegen. Einerseits hätte man durch das Fehlen des etatmäßigen Zuspielers ersatzgeschwächt antreten müssen, andererseits muss das Team nach über vier Wochen Pause unbedingt wieder in den Spielrhythmus kommen. Trainer Andrej Büschel ist gar nicht begeistert, dass jetzt vor den beiden wichtigen Heimspielen am kommenden Wochenende die Mannschaft nun fünf Wochen ohne Spielpraxis dasteht. Wie der Volleyballverband über diese Spielabsage entscheidet, wird sich in den nächsten Tagen zeigen.