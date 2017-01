Am Samstag, 14. Janaur, ist auch die Weihnachtspause in der Bezirksoberliga Ostbayern vorbei und für die HG Amberg beginnt das Handballjahr 2017 gleich mit einem richtigen Kracher: Die Vilsstädter empfangen um 19 Uhr in der GMG-Dreifachturnhalle den Tabellenzweiten SG Regensburg.

Durch den Zusammenschluss des Ostbayrischen Handball Clubs, der sich in der Relegation gegen Buckenhofen den Aufstieg in die höchste Spielklasse des Bezirks gesichert hatte, mit der bereits fusionserprobten SG SC/DJK Regensburg stellt sich ein Mitaufsteiger in Amberg vor. Doch der Sportclub präsentierte sich im bisherigen Saisonverlauf nicht wie ein Neuling, sondern wie ein Spitzenteam. Die Landesliga-Reserve liegt mit der Ausbeute von 14:4 Zählern punktgleich mit dem Tabellenführer aus Forchheim an der Spitze.Die Truppe von Spielertrainer Michael Sigl verfügt über einige Spieler mit höherklassiger Erfahrung, besonders gefährlich ist Halblinks Sebastian Heiligatag.Doch auch der Tabellenvierte aus Amberg hat durchaus überzeugt, auch wenn die Ausbeute in den ersten neun Spielen sogar noch besser als die respektablen 10:8 Punkte hätte sein können. Mit einem Heimsieg könnten die Vilssstädter wieder in Schlagdistanz zur Spitze kommen und den Abstand zu den Abstiegsplätzen vergrößern. Insgesamt betrachtet muss Letzteres das Primärziel sein, denn in der vielleicht verrücktesten Oberliga-Saison seit ihrer Gründung 1999 müssen die Heimspiele gewonnen werden, da es auswärts in der Regel wenig zu erben gibt.HG-Trainer Roland Schmid über den Rest der Spielzeit 2016/17: "Unser Ziel ist es die schwankenden Leistungen aus dem vergangenen Jahr nicht zu wiederholen und zu Hause wieder zu alter Stärke zurückzukehren." Personell kann der HG-Coach aus dem Vollen schöpfen. Der Übungsleiter freut sich sehr, dass nach elfmonatiger Abstinenz Linkshänder Lucas Kührlings erstmalig wieder zur Verfügung steht. Einzig im Tor muss Schmid improvisieren: Ohne den langzeitverletzten Bennni Krieg und den kurzfristig ausfallenden Stefan Beyer wird erneut A-Jugend-Keeper Dominik Raschke seine Chance im Tor bekommen und den Platz neben Martin Feldbauer einnehmen. Da der Gegner aus Regensburg über große Qualität verfügt und die Amberger sehr heimstark sind, dürfen sich die Zuschauer auf eine spannende Partie freuen.HG Amberg: Tor: Feldbauer, Raschke; Feld: Oursin, Pürckhauer, Streber, Niec, Termer, Klee, Strasser, Nachtman, Turner, Schräder, Schaller, Kührlings.