Freude pur beim TuS/WE Hirschau, leidende Spieler beim SVL Traßlberg. Hirschau gewinnt gegen Traßlberg und sichert sich so den Meistertitel in der Kreisliga Süd. Und der SVL steigt in die Kreisklasse ab.

(tsa) Auch der Tabellenzweite, SV Inter Bergsteig Amberg (47 Punkte), kann feiern: Das Team gewinnt gegen die DJK Utzenhofen und sichert sich somit den Aufstiegs-Relegationsplatz. Im Tabellenkeller bleibt der 1. FC Neukirchen (14./19) auf dem letzten Platz und steigt somit mit dem SVL Traßlberg (13./20) in die Kreisklasse ab. Der FC Edelsfeld (12./23) kann sich nach der Niederlage gegen den 1. FC Rieden (8./33)) nicht mehr nach oben kämpfen und verharrt auf dem Abstiegs-Relegationsplatz.SC Luhe-Wildenau 2:3 (0:0) SV FreudenbergTore: 0:1 (49.) Greß, 0:2 (65.) Meier, 1:2 (68.) Argauer, 1:3 (89./Foulelfmeter) Dotzler, 2:3 (91.) Scheinherr - SR: Enes Özbay (SV Anadoluspor) - Zuschauer: 60Der SC hat sich mit einer unnötigen Niederlage von den eigenen Fans im letzten Heimspiel verabschiedet. In der ersten Halbzeit war die Heimelf die aktivere Mannschaft. Doch zahlreiche Chancen konnten nicht verwertet werden. So traf Andreas Igl nur den Pfosten. In die zweite Hälfte starteten die Gäste besser. Greß erzielte nach einer Ecke mit einem Schuss von der Strafraumgrenze das Führungstor (49.). In der 65. Minute der nächste Tiefschlag für den SC. Nach einem Freistoßpfiff diskutierte die Abwehr noch mit dem Schiedsrichter. Freudenberg nutzte diesen Moment und spielte schnell weiter. Dominik Meier tauchte alleine vor Mulac auf und ließ dem Keeper keine Chance. Direkt im Gegenzug erzielte Nico Argauer den Anschluss. In der 89. Minute machte Dotzler per Foulelfmeter den Deckel drauf, auch wenn Scheinherr noch einmal verkürzte.Inter Amberg 2:1 (1:0) DJK UtzenhofenTore: 1:0 (40.) David Kruppa, 1:1 (76./Elfmeter) Michael Geitner, 2:1 (90.) David Kubik - SR: Moritz Fischer - Zuschauer: 190Schon nach 10 Minuten hätte Inter durch eine Großchance von David Kubik in Führung gehen können. Für Christopher Hahn war der Schussversuch (28.) von Michael Geitner zu durchsichtig, er hielt den Ball problemlos. Die DJKler blieben dran und brachten Inter mit ihrer Spielweise durcheinander. Fünf Minuten vor der Halbzeit waren es die Brüder Kruppa, die ran mussten. Nach Eckball von Benni Kruppa vollstreckte David Kruppa zum 1:0. Als der Ball wieder in Richtung Bergsteig Tor rollte, fiel Albert Sejdiu und landete mit der Hand auf dem Ball. Schiedsrichter Moritz Fischer zeigte auf den Elfmeterpunkt. Michael Geitner verwandelte den Strafstoß zum 1:1 (76.). Das Spiel wurde härter. Nachdem Benni Kruppa, Granit Sejdiu und Dominik Mikalauskas das Tor nicht trafen (80.), gab Moritz Riehl einem scharfen Schuss an Christopher Hahn ab, scheiterte aber ebenso. Inter lief Sturm auf das Utzenhofener Tor. 45 Sekunden vor Schluss machte die DJK einen Fehler: David Kubik wurde alleine gelassen, marschierte fast ungehindert Richtung Tor und überwältigte mit kräftigem Schuss zum 2:1 Utzenhofens Keeper Markus Ludwig.ASV Haselmühl 2:3 (1:1) SSV PaulsdorfTore: 0:1 (16.) Schreier Christian, 1:1 (20./Foulelfmeter) Joel Lichtenfeld, 1:2 ( (51.) Andreas Wiessnet, 2:2 (66.) Matthias Schmidt, 2:3 (79.) Sebastian Weiß - SR: Markus Ferstl (Velburg) - Zuschauer: 80(pme) Von Anfang an entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel. Jedoch gingen die Gäste nach einem Konter durch Schreier in Führung. Den Ausgleich für die Heimelf erzielte Lichtenfeld mit einem sicher verwandelten Foulelfmeter. Kurz nach dem Seitenwechsel hielt ASV-Torwart Michael Jobst einen Ball nicht fest und so staubte Andreas Wiessnet zum Führungstreffer ab. Die Eckl-Jungs steckten nicht auf, der eingewechselte Matze Schmidt brachte nach schöner Einzelleistung, nachdem er die komplette Gästeabwehr ausgespielt hatte, den Ball im Torwinkel unter. Durch einem Freistoß von der Außenlinie, bei dem die ASV-Abwehr nicht gut aussah, erzielten die Gäste den glücklichen 3:2-Siegtreffer.FC Edelsfeld 1:2 (1:0) 1. FC RiedenTore: 1:0 (27.) Stefan Tuchbreiter, 1:1 (65.) Tobias Eichenseer, 1:2 (81.) Daniel Humml - SR: Hans Georg Grell (Nürnberg) - Zuschauer: 140 - Gelb-Rot: (57.) Simon Meidenbauer (Edelsfeld) wiederholtes Foulspiel - Besonderes Vorkommnis: Marko Männer (FC Rieden) pariert Foulelfmeter von Dominik Zahn (FCE)(bkn) Nach anfänglicher Überlegenheit der Gäste setzte Edelsfeld nach einer Viertelstunde die erste Duftmarke, doch das Aluminium stand der Führung im Weg. Dieser Wacheffekt beflügelte die Edelsfelder Elf und nach einer halben Stunde stand Stefan Tuchbreiter nach einem Eckball goldrichtig und war per Kopf zur Stelle. Nach der Pause übernahm wieder der FC Rieden das Kommando, blieb aber vor dem Tor zu ungenau. Als nach knapp einer Stunde Simon Meidenbauer nach einem harmlosen Zweikampf den Platz verlassen musste, nutzte Tobias Eichenseer die Verunsicherung der Edelsfelder gnadenlos zum Ausgleich. Die FCE-Abwehr war offen wie ein Scheunentor und Daniel Humml schloss einen Konter der Vilstaler zur Führung ab. Kurz vor Schluss hätte sich der FCE noch für seine Mühen belohnen können, doch selbst ein Foulelfmeter, getreten von Dominik Zahn, fand nicht den Weg ins Tor.SVL Traßlberg 0:3 (0:1) TuS/WE HirschauTore: 0:1 (22.) Raphael Hirmer, 0:2 (48.) Martin Freimuth, 0:3 (87.) Martin Winkler - SR: Andreas Kink (Neustadt/WN) - Zuschauer: 140(degr) Nach dieser erneuten Niederlage muss der SVL den bitteren Weg in die Kreisklasse antreten. Die Gäste gingen in der 22. Minute durch Raphael Hirmer in Führung, als er eine Hereingabe aus fünf Metern ungehindert einschob. Der SVL verkaufte sich teuer, konnte die Gästeabwehr jedoch nicht unter Druck setzen. Kurz nach der Halbzeit (48.) sorgte Martin Freimuth für die Entscheidung, als er einen von Moser abgewehrten Ball aus 18 Metern in die Maschen schlenzte. Hirschau hatte das Spiel unter Kontrolle und hätte in der 70. Minute auf 0:3 durch Martin Freimuth erhöhen können. Seinen Schuss klärte jedoch Sebastian Moser überragend zur Ecke. In der 81. Minute spielte Michael Behrend seinen Bruder Thomas frei, dieser steuerte auf den Torwart zu, wurde jedoch im letzten Moment von einem Abwehrspieler abgedrängt. In der 87. Minute tauchte Martin Winkler alleine vor Moser auf und schob zum 0:3 für die Gäste ein.TSV Königstein 1:0 (0:0) Germania AmbergTore: 1:0 (64.) Tobias Weber - SR: Heiko Hofmann (Untersteinach) - Zuschauer: 150(jsb) Der TSV wollte im letzten Heimspiel für den Klassenerhalt alles klar machen. Die Gäste waren aber nicht gewillt, die Punkte kampflos zu überlassen. Sie hatten mehr Spielanteile und versäumten es nach zwei guten Bällen, die Torchancen zu nutzen. Die beste Möglichkeit zur TSV-Führung hatte Tobias Weber, dessen Kopfball vom Gästekeeper glänzend pariert wurde. Beide Abwehrreihen ließen insgesamt wenig Chancen zu, so dass sich das Spielgeschehen im Mittelfeld abspielte. In der zweiten Hälfte hielt der TSV dagegen, stand hinten geordnet und ließ den Gästen in der Offensive keine Entfaltungsmöglichkeiten. In der Offensive setzte sich das Team auch nur selten durch. In der 55. Minute wurde Tobias Weber von Ringler freigespielt und setzte den Ball freistehend knapp neben den Pfosten. 10 Minuten später luchste er dem Gäste-Abwehrspieler den Ball ab und versenkte ihn zur vielumjubelten 1:0-Führung. In der Folgezeit versuchten die Gäste zwar den Ausgleich zu erzielen, konnten sich aber gegen die gut gestaffelte TSV-Abwehr nicht durchsetzen. Der TSV verdiente sich aufgrund einer mannschaftlich geschlossenen Leistung den Sieg und sicherte sich den Verbleib in der Kreisliga.SV 08 Auerbach 1:1 (0:1) 1. FC NeukirchenTore: 0:1 (33.) Jakub Besta, 1:1 (71.) Tobias Erl - SR: Matthias Zahn - Zuschauer: 100