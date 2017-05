Regen, Sturm, Hagel hat der Wetterbericht Mitte der Woche noch für Samstag angekündigt, weshalb noch zwei Tage vorher besorgte Eltern anrufen, ob die Kreismeisterschaften ausfallen. Es kommt anders.

Das Wetter hatte ein Einsehen, denn die Leichtathleten hatten im Amberger Stadion am Schanzl ideale Bedingungen mit angenehmen Temperaturen für den Wettkampf bei bestens präparierten Anlagen angetroffen. 103 Teilnehmer mit insgesamt 302 Meldungen für die Einzeldisziplinen hatten angemeldet. Trotz der großen Teilnehmerzahl wurde der Zeitplan voll eingehalten dank der Organisation vom ESV Amberg unter der Leitung von Spartenleiter Robert Schißlbauer, Stellvertreter Bernhard Saurenbach und den 30 Kampfrichtern. Da diese Meisterschaften wegen dem großen Aufwand von einem Verein nicht zu organisieren sind, werden diese im jährlichen Wechsel mit der DJK Weiden ausgerichtet. Diese stellte das Kampfrichterteam beim Diskus und Speer und besonders im Wettkampfbüro mit Klaus Koch und Anka Stangl.Bei der Vergabe der 119 Titel dominierten die Heimatvereine, denn der ESV Amberg trug sich 19 mal in der Siegerliste ein, der TV Amberg 18 mal. Die meisten Einzeltitel sammelten Sarah Jobst (ESV Amberg), die in der Altersklasse weibliche Jugend U20 mit drei Einzeltiteln im Weitsprung, Kugelstoßen und Speerwurf dominierte und Magdalena Müller (TV Amberg), in der Altersklasse weibliche Jugend U16, die auch im Weitsprung, Kugelstoßen und Speerwurf den ersten Platz erzielte. Weitere drei Titel holte sich Charlotte Schaller (TV Amberg), die ihre Vielseitigkeit im Weitsprung, Hochsprung, über 800m und einem zweiten Platz über 75 m aufzeigte. Jeweils persönliche Bestleistungen erzielte Teresa Wetter (ESV Amberg) bei der weiblichen Jugend U18 mit den Titeln über 100 m in 12,89 Sekunden und im Kugelstoßen mit 10,10 Meter.Mit hervorragenden 14,01 m im Kugelstoßen und über 100 m in 11,72 bestätigte Maximilian Frint (ESV Amberg) bei der männlichen Jugend U18 seine gute Form. Zwei Titel holte Benjamin Jahreis (ESV Amberg) bei der männlichen Jugend U14 überlegen über 75m und im Weitsprung. Bestleistungen erzielten Quitian Zhou im Weitsprung und Samuel Treffs im Schlagball, beide vom ESV Amberg, in der Altersklasse männliche Jugend U12.In der weiblichen Jugend U16 gewann Merle Dronzella (TV Amberg) überlegen den Lauf über 800 m, ebenso wie Franca Schaller (ESV Amberg) im Hochsprung über 1,52 Meter. Jeweils die ersten drei Plätze verzeichnete der ESV Amberg über 75m der weiblichen Jugend U14, über 100m der weiblichen Jugend U16 und der TV Amberg im Hochsprung der weiblichen Jugend U14.Philipp Cerny, (ESV Amberg) mit dem Handicap von zwei Beinprothesen, war bei der männlichen Jugend U18 trotz dieser Behinderung im Kugelstoßen (7,15 Meter), im Diskus (17,50 Meter) und im Speerwurf (14,01 Meter) erfolgreich.

Kreismeisterschaft

Männer 800 m: 1. Kevin Kühl (TV 1861 Amberg) 2:09,25 min. Männliche Jugend U20 800 m: 1. Sebastian Reber (DJK St. Martin Neustadt) 2:11,10min. Männliche Jugend U18 100 m: 1. Maximilian Frint (ESV Amberg) 11,72 sec; 800 m: 1. Simon Prommersberger (ATS Mitterteich) 2:13,66min; Hochsprung: 1. Viktor Sittner (DJK St. Martin Neustadt) 1,69 m. Weitsprung: 1. Laurenz Schmid (TV 1861 Amberg) 5,63 m; Kugelstoß: 1. Maximilian Frint (ESV Amberg) 14,01 m,Diskuswurf: 1. Philipp Cerny (ESV Amberg) 17,50 m. Speerwurf: 1. Laurenz Schmid (TV 1861 Amberg) 40,48 mMännliche Jugend U16 100 m: 1. Elias Keck (DJK St. Martin Neustadt) 12,22 sec; 800 m: 1. Lorenz Korb (TB Jahn Wiesau) 3:01,99min. Hochsprung: 1. Leonard Krapf (TV 1861 Amberg) 1,25 m; Weitsprung: 1. Marvin Smith (TV 1861 Amberg) 5,34 m; Kugelstoß: 1. Elias Keck (DJK St. Martin Neustadt) 9,20 m,Diskuswurf: 1. Louis Sichelstiel (TV 1861 Amberg) 27,60 m; Speerwurf: 1. Tim Reindl (SC Eschenbach) 37,70 mMännliche Jugend U14 75 m: 1. Benjamin Jahreis (ESV Amberg) 10,99 sec; 800 m: 1. Leonard Sichelstiel (ESV Amberg) 2:44,68min; Hochsprung: 1. Jonas Dickert (TV 1861 Amberg) 1,15 m; Weitsprung: 1. Benjamin Jahreis (ESV Amberg) 4,21 m; Speerwurf: 1. Jonas Dickert (TV 1861 Amberg) 21,75 m.Männliche Kinder U12 50 m: 1. Leonhard Korb (TB Jahn Wiesau) 7,87 sec; 800 m: 1. Leonhard Korb (TB Jahn Wiesau) 2:50,89min; Hochsprung: 1. Leonhard Korb (TB Jahn Wiesau) 1,25 m; Weitsprung: 1. Qitian Zhou (ESV Amberg) 3,90 m; Schlagball 80g: 1. Samuel Treffs (ESV Amberg) 32,50 mWeibliche Jugend U20 100 m: 1. Anne Wolf (SC Eschenbach) 13,53 sec; Hochsprung: 1. Samira Lohner (SC Eschenbach) 1,43 m; Weitsprung: 1. Sarah Jobst (ESV Amberg) 5,02 m; Kugelstoß: 1. Sarah Jobst (ESV Amberg) 10,30 m; Diskuswurf: 1. Julia Spillner (SC Eschenbach) 29,98 m. Speerwurf: 1. Sarah Jobst (ESV Amberg) 37,19 m.Weibliche Jugend U18 100 m: 1. Teresa Wetter (ESV Amberg) 12,89 sec; 800 m: 1. Eva Korb (TB Jahn Wiesau) 2:35,80min; Hochsprung: 1. Jiline Woitke (ESV Amberg) 1,40 m; Weitsprung: 1. Eva Korb (TB Jahn Wiesau) 5,25 m; Kugelstoß: 1. Teresa Wetter (ESV Amberg) 10,01 m; Diskuswurf: 1. Hanna Meiler (SC Eschenbach) 24,28 m; Speerwurf: 1. Katharina Kirsch (ESV Amberg) 28,18 mWeibliche Jugend U16 100 m: 1. Caprice Krämer (ESV Amberg) 13,19 sec; 800 m: 1. Merle Dronzella (TV 1861 Amberg) 2:28,65min; Hochsprung: 1. Franca Schaller (ESV Amberg) 1,52 m; Weitsprung: 1. Magdalena Müller (TV 1861 Amberg) 5,07 m; Kugelstoß: 1. Magdalena Müller (TV 1861 Amberg) 9,92 m; Diskuswurf: 1. Judith Schultes (SC Eschenbach) 15,04 m; Speerwurf: 1. Magdalena Müller (TV 1861 Amberg) 33,60 mWeibliche Jugend U14 75 m: 1. Charlotte Schaller (TV 1861 Amberg) 10,83 sec; 800 m: 1. Charlotte Schaller (TV 1861 Amberg) 2:47,49min; Hochsprung: 1. Charlotte Schaller (TV 1861 Amberg) 1,40 m; Weitsprung: 1. Charlotte Schaller (TV 1861 Amberg) 4,45 m; Kugelstoß: 1. Lena Dickert (TV 1861 Amberg) 7,08 m; Speerwurf: 1. Lena Dickert (TV 1861 Amberg) 22,81 mWeibliche Kinder U12 50 m: 1. Ronja Melzner (SC Eschenbach) 7,79 sec; 50 m: 1. Ronja Melzner (SC Eschenbach) 7,75 sec; 800 m: 1. Rosina Ritzka (TV Vohenstrauß) 2:51,51min; 4 x 50 m Staffel: 1. TV 1861 Amberg I (S. Göbl-A. Thirimadurage-N. Scheibl-P. Güldenberg) 33,33 sec; Hochsprung: 1. Ronja Melzner (SC Eschenbach) 1,30 m; Weitsprung: 1. Ronja Melzner (SC Eschenbach) 4,08 m; Schlagball 80g: 1. Sophie Dobmeier (SV Schwarz-Weiss Kemnath) 31,50 m