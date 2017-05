Amberg/Weiden. Die DJK Weiden hat sich mit einer jugendlichen Gruppe an den Leichtathletik-Kreismeisterschaften beim ESV Amberg beteiligt. Sechs junge Leichtathletinnen starteten beim Weitsprung. Sarah Schieder (3,55 Meter) und Isabella Knorr (ebenfalls 3,55) erreichten das Achterfinale, belegten Rang 7 und 8. Lenora Orlowski (3,30), Lea Kreuzer (3,12), Hannah Schieder (2,90) und Neele Meier (2,82) erreichten die weitere Plätze. Im 50m-Lauf platzierte sich Sarah Schieder (Jahrgang 2006) mit 8,58 Sekunden und Lea Kreuzer (Jahrgang 2007) mit 8,63 Sekunden auf den Plätzen 10 und 11.

Beim Schlagballweitwurf erreichte Lea Kreuzer mit einer Weite von 29,50 Meter den Vizetitel hinter Sophie Dobmeier (Kemnath) mit 31,50 Meter. Sarah Schieder erreichte Platz 7 mit 19,50 Meter, es folgten Lenora Orlowski, Neele Meier, Hannah Schieder und Isabella Knorr.Beim 800m-Lauf siegte Rosina Ritzka (Vohenstrauß) im Jahrgang 2006 in 2:51,51 Minuten vor Ronja Melzner (Eschenbach) 2:51,82 und Sarah Schieder (DJK) in 3:01,27. Lea Kreuzer (Jahrgang 2007) holte sich in ihrem ersten Zeitlauf mit 3:08,47 den Sieg, erreichte in der Gesamtwertung den 4. Platz. Lenora Orlowski (Jahrgang 2008) kam auf den 6. Platz mit 3:14,36 vor Schieder Hannah, Isabella Knorr und Neele Meier. (Weitere Ergebnisse: siehe Kasten)