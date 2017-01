Die Endrunde der Kreismeisterschaft 2016/17 im Futsal hat einen Überraschungssieger: Der Bezirksligist SpVgg Schirmitz gewann das Finale gegen den Überraschungsfinalisten SV Schmidmühlen (Kreisklasse) mit 3:2 nach Sechsmeterschießen. Marcel Kargus verwandelte den sechsten Schuss von der Linie zum entscheidenden Tor.

Vorrunde

Beide Mannschaften haben sich für die Bezirksmeisterschaft am 22. Januar in Wackersdorf qualifiziert.Die SpVgg SV Weiden, der Titelverteidiger, schied schon in der Vorrunde im Kampf um das Halbfinale aus und belegte in der Gruppe A nur den dritten Platz. Auch im Spiel um Rang fünf zeigte sich die Mischung aus Bayernliga und Kreisliga nicht besonders engagiert und verlor gegen den TSV Eslarn mit 0:3.Der FV Vilseck präsentierte sich als Gastgeber von seiner besten Seite und ließ den anderen sieben Teams den Vortritt - nur der letzte Platz blieb für die Truppe von Hakan Boztepe. Aber der Trainer hatte bereits im Vorfeld verkündet, sein Augenmerk liege auf dem Klassenerhalt der Bezirksliga Nord. Platz drei holte sich souverän der FC Weiden-Ost mit einem 3:0-Sieg über den FC Dießfurt (Tore Nikolai Schuller, Michael Werner, Dominik Meier).Torschützenkönig wurde Serhat Kaya (Dießfurt) mit sieben Treffern.Dießfurt – Vilseck 5:1Weiden-Ost – SpVgg SV Weiden 3:0Vilseck – SpVgg SV Weiden 0:4FC Weiden-Ost – Dießfurt 0:0Vilseck – Weiden-Ost 2:3SpVgg SV Weiden – Dießfurt 0:31. FC Dießfurt 8:1/72. FC Weiden-Ost 6:2/73. SpVgg SV Weiden 4:6/34. FV Vilseck 3:12/0TSV Eslarn – SV Schmidmühlen 1:2SpVgg Schirmitz – Anadoluspor Weiden 1:1Schmidmühlen – Schirmitz 0:4Anadoluspor Weiden – Eslarn 3:4Anadoluspor Weiden -Schmidmühlen 2:2Eslarn – Schirmitz 1:11. SpVgg Schirmitz 6:2/52. SV Schmidmühlen 4:7/43. TSV Eslarn 6:6/44. Anadoluspor Weiden 6:7/2Dießfurt – Schmidmühlen 2:4 n.S. (1:1)Schirmitz – FC Weiden-Ost 4:3 n. S. (0:0)Anadoluspor Weiden – FV Vilseck 2:1TSV Eslarn – SpVgg SV Weiden 3:0FC Dießfurt – FC Weiden-Ost 0:3SpVgg Schirmitz – SV Schmidmühlen 3:2 n.S. (0:0)