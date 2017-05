Alle zwei Jahre werden die Kreismeisterschaften Oberpfalz Nord in Amberg im Stadion am Schanzl ausgerichtet. Ausrichter ist der ESV Amberg, der mit 35 Kampfrichtern für einen guten Verlauf der Wettkämpfe sorgen wird.

Für Samstag, 20. Mai, von 10 Uhr bis 16 Uhr starten 11 Vereine mit 97 Teilnehmern und 290 Meldungen. Vor allem für die jüngeren Athleten bieten die Kreismeisterschaften die Gelegenheit, sich für weitere Meisterschaften zu qualifizieren. Die meisten Meldungen gingen in der Klasse U12 weiblich mit 25 Teilnehmern ein.Rechtzeitig zum Saisonbeginn wurde die Laufbahn von der Stadt runderneuert, auch die Stadtgärtnerei mit dem Verantwortlichen Norbert Wellnhofer haben die Wettkampfanlagen bestens präpariert.Einige Athletinnen des ESV Amberg und TV Amberg haben schon am vergangenen Wochenende mit ihren Leistungen bei den Oberpfalzmeisterschaften aufhorchen lassen. Gespannt darf man auf Franca Schaller (ESV) sein, die bei den U16 im Hochsprung Favoritin ist. Mit ihrer Bestleistung von 1,73 Meter gehört sie zu den Besten in Deutschland.Weitere Favoritinnen in der Klasse U16 sind Sophia Demleitner (ESV) über 100 m und Magdalena Müller (TV), die im Weitsprung und Kugelstoßen in diesem Jahr dominiert. In der weiblichen Jugend U18 werden die Athletinnen vom ESV Amberg, Teresa Wetter und Katherina Kirsch, die Wettbewerbe dominieren.Sarah Jobst (ESV) in der Klasse U20 ist in den Wurfdisziplinen Kugel und Speer klare Favoritin. Gemeldet ist auch Charlotte Schaller, die mit ihren diesjährigen Leistungen über 100m, im Weitsprung und Hochsprung die Beste im Kreis ist.Maximilian Frint (ESV) dominiert im Kugelstoßen mit 15,86 m und wird auch über 100m nicht zu schlagen sein. In der Klasse U16 ist Louis Sichelstiel (TV) im Diskus und Speer Favorit. Spielt das Wetter am Samstag mit, werden viele persönliche Bestleistungen übertroffen werden.