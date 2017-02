Temporeich wie beim Handball geht es zu, Schlag auf Schlag folgt ein Punkt auf den anderen. Es wird gekontert, geblockt und gefoult. Akustisch erinnert der Wettkampf an Eishockey, wenn die Spieler mit ihren Schlägern gegen die Bande krachen. Die Rede ist aber von der Leistungssportart Rollstuhl-Rugby.

Danke an euch, ihr wart ein klasse Publikum! Bei manchen Bundesligaspielen sitzen auf den Rängen nur zehn Leute. Thorsten Altmann

"Danke an euch, ihr wart ein klasse Publikum! Bei manchen Bundesligaspielen sitzen auf den Rängen nur zehn Leute", sagte der Schwarzenfelder Thorsten Altmann beim Rollstuhl-Rugby-Länderspiel Deutschland gegen Tschechien am Sonntagnachmittag in der triMAX-Halle. Dieses sportliche Event, das die Zuschauer zu Begeisterungsstürmen brachte, war nicht alltäglich: Amberg war Gastgeber einer deutschen Nationalmannschaft, die ein Training und ein Freundschaftsspiel absolvierte.Der Kontakt der fahrbaren Untersätze war ausdrücklich erlaubt, machte sogar den Großteil der Ballverteidigung aus und ergab ein lautes Knallgeräusch, wenn die Spieler in voller Fahrt aufeinanderdonnerten. Körperkontakt verstieß gegen die Regeln und wurde von den Schiris mit einer Minute Strafbox geahndet. Es blieb nicht aus, dass bei vollem Einsatz zwei Kontrahenten so aufeinandertrafen, dass es ihnen die Räder unter dem Leib wegzog. Aber dazu gab es das Betreuerteam, das jederzeit in die Arena eilte, um die Mobilität wieder herzustellen. Richtig spannend wurde der Fight im letzten Viertel, denn nun lag die deutsche Mannschaft zwar mit 39 zu 32 Punkten in Führung, aber aufgrund des rasanten Ballwechsels war noch nichts entschieden. Deutschland siegte mit einem komfortablen 52:44."Thori! Thori", skandierten die Zuschauer, so wie sie bereits frenetisch applaudierten, als Altmann eingewechselt wurde. Der gebürtige Schwarzenfelder hatte dieses Spiel nach Amberg geholt, die Red Devils aus Kümmersbruck für die Verpflegung gewonnen und mit seiner großartigen Mannschaft die Besucher begeistert. Nationaltrainer Christoph Werner merkte an: "Wir sind eine Randsportart ganz am Rand. Vom 24. Juni bis 1. Juli sind in Koblenz die Europameisterschaften. Kommen wir unter die ersten vier, sind wir nächstes Jahr in Sydney bei der Weltmeisterschaft mit von der Partie. Im Gegensatz zu England, deren Team mit drei Millionen im Jahr unterstützt wird, erhalten wir in Deutschland gut geschätzt 120 000 Euro, die unsere Reisekosten decken."Sein Kader von vierzehn Spielern landesweit trifft sich zentral in Bad Blankenburg, um sich auf die großen Turniere vorzubereiten. Allein dem Enthusiasmus der körperlich eingeschränkten Sportler und ihrem Umfeld kann man im Amateursport solche Erfolge verdanken.