Als sie sich beim FC Bayern München ihre Trikotnummer auswählen darf, greift sie zur 33. "Die trägt auch Sara Däbritz", sagt Laura Donhauser. Und: "Sie ist mein großes Vorbild." Die 15-Jährige ist auf dem besten Weg, der Fußball- Nationalspielerin aus Ebermannsdorf zu folgen.

Denn die zierliche Stürmerin aus Köfering bei Amberg fliegt heute mit der deutschen Auswahl der U16 nach Portugal - als Einzige aus Bayern. DFB-Trainerin Ulrike Ballweg setzt bei dem Trip auf 20 Spielerinnen aus dem 2001er-Jahrgang, die bereits beim gerade abgeschlossenen Kaderlehrgang in der Sportschule Wedau (23. bis 25. Januar) dabei waren. Auf Abruf stehen weitere 13 Spielerinnen bereit - darunter zwei vom FC Bayern München, zwei vom 1. FC Nürnberg und eine von Schwaben Augsburg.An der Algarve erwartet die deutsche U16-Nationalmannschaft drei Spiele in acht Tagen. Zum Auftakt trifft die Auswahl am 16. Februar (13 Uhr) auf den Gastgeber. Anschließend geht es in weiteren Duellen am 18. Februar (13 Uhr) gegen Frankreich und am 20. Februar (13 Uhr) gegen die Niederlande. 2016 hatte die deutsche U16 das Turnier gewonnen. "Wir nehmen jetzt zum dritten Mal an diesem Turnier teil und haben mit den Jahrgängen 1999 und 2000 sehr wichtige Erfahrungen sammeln können", sagt Ballweg.Nun ist der nächste Jahrgang an der Reihe. Mit ihm Laura Donhauser, die bei den männlichen C-Junioren des FC Amberg in der Bezirksoberliga spielt, und mit Doppel-Lizenz in der U17 des FC Bayern München - in der Bundesliga. Sechs Einsätze hatte die Stürmerin bereits beim deutschen Rekordmeister, "Ein bisschen stressig ist es schon, aber es macht Spaß", sagt die 15-Jährige. Freitags im Trikot des FC Amberg, am Samstag bei den Bayern.Mit der bayerischen Auswahl war sie vergangenes Jahr schon im Libanon, hat in der DFB-Auswahl zwei Länderspiele gegen Dänemark bestritten. "Sie ist ständig unterwegs", sagt Vater Gerd Donhauser, in seiner aktiven Zeit selbst Bayernliga-Spieler des 1. FC Amberg, und jetzt bei den Alten Herren des SV Raigering. Mutter Birgit spielte bei den Damen des ASV Haselmühl, der große Bruder kickt bei den A-Junioren des FC Amberg - mehr Fußball in der Familie geht nicht. Der Vater ist natürlich stolz auf seine Tochter, denn er kann beurteilen, was sie leistet: "Das ist kein Kinderfasching. Die müssen richtig was aufbieten in der Auswahl, das geht fast schon profimäßig ab."Zum ersten Mal ist Laura Donhauser bei einem großen Turnier dabei, und sie wird sicher auf dem Platz stehen: Denn mindestens 80 Minuten müssen alle nominierten Spielerinnen eingesetzt werden, so schreiben es die Turnierrichtlinien vor. "Ich habe eigentlich gar nicht mit der Einladung gerechnet, aber dann war die Freude umso größer", erklärt sie. Mit fünf Jahren hat sie beim SV Köfering das Fußballspielen begonnen, wechselte zum SV Raigering und dann zum FC Amberg. Momentan besucht sie die neunte Klasse der staatlichen Realschule in Amberg, nächstes Jahr steht der Abschluss an.Und dann: "Ich will Profifußballerin werden und in die Frauen-Nationalmannschaft", kommt es wie aus der Pistole geschossen. "Fußball ist ihr Ein und Alles. Sie macht so viel und geht auch noch ins Fitnessstudio", erklärt Vater Gerd.Einer, der sie beurteilen kann, ist Lutz Ernemann. Denn der war ihr Trainer in der C-Jugend, bevor er in der Winterpause die Bayernliga-Truppe des FC Amberg übernahm. Seine Einschätzung: "Das ist unsere nächste Sara Däbritz."