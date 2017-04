Derbys sind immer etwas Besonderes, doch beim Vergleich der HG Amberg mit der HSG Naabtal steht besonders viel auf dem Spiel: Beide Teams kämpfen um die letzte Chance auf den Klassenerhalt in der Handball-Bezirksoberliga.

Anwurf am letzten Spieltag der Saison ist am Samstag, 29. April, um 20 Uhr in der GMG-Turnhalle - zeitgleich mit allen anderen Spielen. Beide Mannschaften sind auch von der Anzahl der ostbayerischen Absteiger aus der Bayern- und Landesliga abhängig. Steigt ein Team aus Landesliga in die Bezirksoberliga Ostbayern ab, dann müssen drei Teams den schweren Gang in die Bezirksliga antreten.Vor dem Anpfiff des letzten Spieles wären das der HC Erlangen III, der bereits sicher als Absteiger feststeht, und sowohl Amberg als auch Naabtal (beide 17:25). Sofern aber nur ein Team aus der Landesliga absteigt, kann der Derbysieger (Naabtal würde aufgrund des 30:26-Hinspielerfolges auch ein Unentschieden reichen.) noch den Tabellenneunten Erlangen/Niederlindach abfangen. Voraussetzung dafür ist, dass die mittelfränkische HSG am Samstagabend nicht beim HC Sulzbach II punktet.Dass es zum Ende der Saison überhaupt so weit gekommen ist, überrascht. Zwar sind beide Mannschaften als Aufsteiger in den Rundenbetrieb gestartet, doch ihr Potenzial hätte für den Ligaverbleib reichen können. Amberg verfügt über viele Spieler mit höherklassiger Erfahrung. Die eklatante Auswärtsschwäche mit nur einem Sieg aus elf Partien brachte die HG aber in die vermeidbare Situation. Der Irrglaube, nach der guten Hinrunde weiter vorne mitspielen zu können, steckte wohl zu lang in den Köpfen. Dazu fehlten bei wichtigen Spielen wiederholt Leistungsträger. Auch die Naabtaler, die den ohnehin guten Kader durch die Fusion mit dem TV Wackersdorf noch einmal verstärken konnten, sind unter ihren Möglichkeiten geblieben. Das Team von Trainer Karlheinz Deml konnte die Verletzung von Topscorer Valentin Deml im ersten Saisonspiel nicht kompensieren und verlor viele Spiele sehr knapp.Die Bedingungen für einen Handball-Thriller mit bester Unterhaltung sind also gegeben. Die Amberger, die gerade in der zweiten Saisonhälfte viel schuldig geblieben sind, können mit einem Erfolg zumindest von ihrer Seite das Maximale tun, um die Hoffnung auf den Ligaverbleib aufrechtzuerhalten. "Für so einen Showdown braucht man mehr als handballerisches Können. Die Mannschaft muss Nervenstärke beweisen und zeigen, dass sie das Zeug für die Liga hat", schildert der zuletzt erkrankt fehlende HG-Übungsleiter Roland Schmid die Situation. Für ihn ist es das letzte Spiel als Trainer bei Amberg und er will den zweiten Bezirksoberliga-Abstieg unter seiner Führung nur allzu gerne vermeiden. Schließlich würde dies obendrein den Zwangsabstieg der Reserve aus der Bezirksliga bedeuten. "Ich wünsche mir, die Saison mit einem schönen Sieg in einer vollen Halle abzuschließen", sagt Schmid, "alles andere liegt nicht in unserer Hand."HG Amberg: Feldbauer, Beyer; Streber, Strasser, Nachtman, Pürckhauer, Oursin, Termer, Niec, Turner, Schaller, Klee, Kührlings, Rössle.