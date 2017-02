Letztes Testspiel, Generalprobe, Derby - all das beschreibt das heutige Duell zwischen dem SV Raigering und dem FC Amberg, das um 19 Uhr im Pandurenpark angepfiffen wird. Für den FC Amberg und Trainer Lutz Ernemann ist es das sechste und letzte Testspiel der Wintervorbereitung, die man am Schanzl als durchaus positiv bewertet, nicht nur wegen der Ergebnisse.

Vier Siege gegen Hersbruck, Etzenricht, Bad Kötzting und Inter Bergsteig, dazu eine Niederlage gegen den Regionalligisten Greuther Fürth II - Ernemann ist zufrieden, obwohl er auch weiß, dass eine gute Vorbereitung alleine noch keine Punkte bringt. Doch der FC Amberg scheint gut gerüstet für die Punkterunde. Am Wochenende geht es zum Nachholspiel und Pflichtspielauftakt zum SV Erlenbach, dem Tabellen-16. der Bayernliga.Nimmt man die Vorbereitungsspiele als Maßstab, wird der FC Amberg dort dominant auftreten wollen. Da kommt die Generalprobe gegen Raigering, wo man als klarer Favorit antritt, gerade recht: "Wir wollen auch hier bestätigen, was wir bisher gezeigt haben. Deshalb ist es gut für uns, auch gegen defensivere Gegner zu spielen, so können wir diese Art der Gegenwehr üben," erklärt Ernemann.Ein Selbstläufer wird die Partie gegen die Panduren aber beileibe nicht. Denn der Aufsteiger aus der Kreisliga Süd war die Überraschungsmannschaft der Hinrunde in der Bezirksliga Nord. Die Elf von Trainer Martin Kratzer belegt aktuell Rang zwei hinter dem 1. FC Schwarzenfeld, hat nur einen Punkt Rückstand und noch ein Nachholspiel ausstehend. So eine starke Serie hatten dem SVR wohl nur die wenigsten zugetraut.Dazu kommt, dass man auch in den bisherigen zwei Testspielen zeigen konnte, dass man mit "großen" Teams ganz gut zurechtkommt: Gegen die Landesligisten Etzenricht und Burglengenfeld gab es jeweils ein 2:2-Unentschieden. Lutz Ernemann wird sein Team aber auch darauf eingestellt haben: "Wir dürfen niemanden unterschätzen, solche Testspiele sind eine Charakterfrage." Trotz des zweifachen Klassenunterschieds ist das heutige Derby also ein guter Gradmesser für den FC Amberg und die letzte Bewährungsprobe für den Bayernligisten, bevor es wieder um Punkte für den Klassenerhalt geht. Dabei muss Ernemann auf die Verletzten Andre Karzmarczyk, Scott Kennedy, Sebastian Schulik und Sven Seitz. Ebenfalls fehlen Emanuel Burgutzidis und Neuzugang Dimitras Nakou.