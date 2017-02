Am fünften Wettkampftag der Luftgewehr-Bayernliga Nord/Ost trifft die SG Neumühle auf die zweite Mannschaft von Eichenlaub Saltendorf und die SG G'mütlichkeit Luckenpaint. Nach einem Sieg und einer Niederlage verbessert sich das Team mit acht Mannschaftspunkten auf den sechsten Tabellenplatz der Bayernliga Nord/Ost.

(dop) Auf der Schießanlage in Laaber waren am Sonntag außer Neumühle und den Hausherren, der SG Wilhelm Tell Laaber, die SG Eichenlaub Saltendorf 2 und die SG G'mütlichkeit Luckenpaint am Start. Im Kampf gegen den Saltendorf 2 musste der Nummer-eins-Schütze Kevin Knott gegen Nikolaus Blamauer antreten. Nach 99:98 war Knott um einen Ring voraus. Blamauer setzte drei 100er-Serien zu 398 Ringen darauf, so dass Knott keine Chance hatte. Lisa Sennfelder war gegen den Saltendorfer Stefan Aichinger in Führung. Mit 95/98/99/100 und 392 Ringen war gegen die 94/96/96/97 und 383 Ringe von Aichinger der Punkt für Neumühle nie gefährdet.Der Saltendorfer Florian Neumann gewann gegen Andreas Kurz aus Neumühle mit 392 (98/99/98/97) zu 384 (97/95/95/97) Ringen. Andreas Preis hielt die Neumühlerin Lena Hierl in Schach. Mit 387 (96/96/99/96) gegen 383 (95/94/95/99) Ringe von Hierl ging auch dieser Punkt an Saltendorf. Keine Chance hatte der Neumühler Raimund Rieß gegen Katharina Hiebl aus Saltendorf. Hiebl erzielte mit 96/99/98/97 und 391 Ringen ein Spitzenergebnis. Die 1:4-Niederlage für Neumühle war deutlich (1925:1951 Ringe).Am Nachmittag traten die Neumühler gegen G'mütlichkeit Luckenpaint an. Kevin Knott lag gegen die Luckenpainterin Maria Weitzenbeck nach 98/96 gegen 96/99 um einen Ring zurück. Da beide jeweils 98/98 folgen ließen, hieß es 391:392 Ringe zuungunsten von Knott. Lisa Sennfelder wies mit 96/98/98/96 und 388 Ringen ein solides Ergebnis gegen Marion Dummer auf, die mit 387 Ringen (96/97/97/97) unterlag.Auch bei Andreas Kurz gegen Christina Dörrich war es spannend. Zur Hälfte lag Kurz mit 96/96 gegen 96/99 um drei Ringe zurück, nach folgenden 97/94 und 383 Ringen steuerte Dörrich nur noch 95/90 zu 380 Ringen bei und musste den Punkt Neumühle überlassen. Lena Hierl lag gegen Sybille Neumeyer nach 97/97 gegen 94/96 um vier Ringe voraus, Neumeyer drehte mit 100:94 in der dritten Serie den Spieß um, doch nach 95:92 für Hierl in der vierten Serie hieß es 383:382 Ringe für Hierl und Punkt für Neumühle.Gegen den Luckenpainter Routinier Franz Hartl rief Raimund Rieß seine Trainingsleistung ab. Mit 97/98/93/97 und 385 Ringen hielt er Hartl, dem 381 Ringe (95/95/96/95) gelangen, auf Distanz. Mit diesem 4:1-Sieg (1929:1921 Ringe) revanchierten sich die Neumühler einigermaßen für die Vorkampfklatsche (0:5). Mit 8:12 Mannschafts- und 22:28 Einzelpunkten verbesserten sich die Neumühler auf den sechsten Tabellenplatz. In der nächsten Runde schießt die SG am 19. Februar gegen Coburg II und Bad Berneck .

Luftgewehr Bayernliga

Neumühle - Luckenpaint 4:1Laaber - Saltendorf II 0:5Coburg II -Sassanfahrt 1:4Holzhammer -Bad Berneck 2:3Laaber -Luckenpaint 0:5Saltendorf II - Neumühle 4:1Holzhammer - Coburg II 4:1Bad Berneck - Sassanfahrt 1:41. SG Sassanfahrt 18:2 32:182. Luckenpaint 12:8 32:183. Holzhammer 12:8 27:234. SG Saltendorf II 10:10 29:215. SG Bad Berneck 10:10 26:246. SG Neumühle 8:12 22:287. SG Coburg II 8:12 21:298. SG Laaber 2:18 11:39