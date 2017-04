"Eigentlich ist ja nichts Schlimmes passiert, wir haben nur ein Spiel verloren," sagt Lutz Ernemann. Aber eine Szene, die zum 0:1 im Derby bei der SpVgg SV Weiden führt, erregt die Gemüter. "Das war keine krasse Fehlentscheidung, aber eine Fehlentscheidung, die krasse Auswirkungen hat," sagt der Trainer des FC Amberg - der die Schuld an der Niederlage nicht beim Schiedsrichter sieht.

"Das hat das ganze Spiel geändert" Amberg. (ref) Für Daniel Gömmel war die Szene vor dem 1:0 für die SpVgg SV Weiden "eine ganz klare Sache": Er hatte einen langen Ball bereits erlaufen, ihn mit einem ersten Kontakt bereits angenommen und wollte ihn mit dem zweiten Kontakt zu Torwart Matthias Götz zurückspielen.



Doch Johannes Scherm ging von hinten dazwischen. "Er hat mir gegen den Fuß geschlagen, ich bin gestolpert und hingefallen", erregte sich Gömmel.



Ganz besonders, weil der daneben stehende Linienrichter nichts anzeigte. "Das war vom Spieler vielleicht unabsichtlich, aber es war ein ganz klares Foul." Doch der Assistent an der Linie wies ihn weg, wollte sich auf keine Diskussion einlassen, auch der Schiedsrichter nicht: "Der hat mich gleich weggeschoben und mir eine Gelbe Karte angedroht."



Für Gömmel war der fehlende Pfiff entscheidend: "Das hat das ganze Spiel geändert. Nicht das Foul direkt, sondern die Rote Karte danach. Diese Fehlentscheidung war in unseren Köpfen einfach noch drin. Wir haben zwar danach auch gute Szenen gehabt, aber du denkst das ganze Spiel darüber nach. Das ist mental ein Rückschlag", erklärt der FC-Verteidiger.

Der Fehler liegt bei uns. Wir haben das Spiel verloren, weil wir nicht konsequent unsere zahlreichen Chancen genutzt haben. Lutz Ernemann, Trainer des FC Amberg

Mit 0:2 verlor der FC am Dienstag Abend - und obendrein Scott Kennedy, der in der 55. Minute die Rote Karte wegen einer Notbremse sah. "Nochmal: Der Fehler liegt bei uns. Wir haben das Spiel verloren, weil wir nicht konsequent unsere zahlreichen Chancen genutzt haben. Wer das Tor nicht macht, kann nicht gewinnen."Der junge Schiedsrichter habe seine Sache bis auf die eine Szene gut gemacht, wobei Ernemann den Referee eher in Schutz nimmt und den Assistenten im Visier hat: "Der Linienrichter stand nur drei Meter entfernt. Es war kein Gewühl, es war eine Eins-gegen-Eins-Situation, er muss das Foul sehen und dann muss er Zeichen geben. Das stößt mir ein bisschen sauer auf." Aber, so schränkt er ein, er glaube nicht, dass einer aus dem Schiri-Gespann das bewusst gemacht habe: "Ich unterstelle keinem etwas, ich stelle nur fest."Der Dumme aus dieser Situation heraus sei Scott Kennedy, ein "unglaublich fleißiger Spieler, der sich auf dem Platz immer sehr sozial verhält." Der ist jetzt für zwei Spiele gesperrt - die krasse Auswirkung, resultierend aus einer Fehlentscheidung der Unparteiischen Sekunden vorher, als ein Foul von Johannes Scherm nicht geahndet wurde.Was war passiert: FC-Verteidiger Daniel Gömmel erlief einen weiten Pass aus der Weidener Abwehr und wollte zu Torwart Matthias Götz zurück passen, als Scherm ihm von hinten in die Hacken trat. Gömmel stürzte, Scherm schnappte sich den Ball, lief Richtung FC-Tor und wurde in letzter Sekunde von Kennedy gefoult. Rot wegen Notbremse, Freistoß SpVgg SV Weiden - 1:0. "Wir sind dann Risiko gegangen, haben umgestellt, und dann gleich das 2:0 kassiert", erklärt Ernemann. Dennoch: "Das war ein Spiel, das dürfen wir nicht verlieren aufgrund der Chancen, die wir hatten. Der FC-Trainer brachte offensive Spieler, die auch nach dem Rückstand auf den Ausgleich drängten. Die beste Möglichkeit hatten die Gäste in der 76. Minute, als Andreas Wendl Sven Seitz im Strafraum foulte - Elfmeter.Doch wer sollte schießen? Denn vor kurzem erst hatten sowohl Kevin Kühnlein als auch Marco Wiedmann zwei Strafstöße verballert - und damit war unter der eigentlich bisher erfolgreich Regie von Lutz Ernemann noch kein Elfer verwandelt worden. "Es war intern abgesprochen, dass Jan Fischer den nächsten Elfmeter schießt. Er hat auch den Mut dazu aufgebracht", sagt Ernemann. Aber wie es so ist: "Das ganz Geplänkel drum herum hat ihn offensichtlich nervös gemacht. Es hat ewig gedauert, bis Wendl die Rote Karte bekommen hat, dann hat der Weidener Torwart ihn noch ein bisschen irritiert. Tja, und dann verschießt er. Aber ich würde niemals einen Spieler deshalb angehen, im Gegenteil. Ich bin hin und hab gesagt, macht nichts, weiter", erklärt der FC-Trainer. Eine Konsequenz zieht er schon: "Elfmeterschießen ist jetzt ein Thema bei uns."