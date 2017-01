Mäßige Teilnahme an Tischtennis-Qualifikation

Vier Mädchen und 13 Jungen kämpften auf den Tischen des TV Amberg um Sieg und Platzierung beim ersten Kreisranglistenturnier im Tischtennis. Der Nachwuchs aus dem Kreis wollte sich für das erste Bezirksbereichsranglistenturnier (BBRLT) am 29. Januar qualifizieren. Es wird beim TuS Rosenberg ausgetragen.

Kreisjugendwart Wolfgang Scharnagel freute sich, dass nach der mäßigen Beteiligung bei der Einzelmeisterschaft die Teilnehmerzahl auf das doppelte angestiegen war. Trotzdem hätten mehr Nachwuchsleute an den Start gehen können. Patrick Neiswirth vom SV Hahnbach setzte sich gegen fünf weitere Spieler durch und wurde seiner Favoritenrolle vollends gerecht. Der in der 1. Kreisliga-Herren aktive Hahnbacher beherrschte seine Kontrahenten nach Belieben. Ohne einen Satz zu verlieren sicherte er sich Platz 1. David Schütz (SV Illschwang) musste sich nach 2:11, 4:11 und 6:11 hinter dem Hahnbacher mit Rang 2 begnügen. Als Dritter bzw. Vierter begleiten Fabian Rösner (TuS Schnaittenbach) und Tobias Sander (SV Illschwang) die beiden zum Bezirksbereichsturnier.Bei den Schülerinnen A waren vier Spielerinnen des TV Amberg unter sich. Mit nur einem Satzverlust wiederholte Lena Illguth ihren Vorjahreserfolg vor Narissa Radowan. Die Plätze drei und vier gingen an Jana Bogensperger und Daniela Stachnowski. Nach seinem Sieg im Vorjahr musste sich Joshua Schertl (TuS Schnaittenbach) diesmal Hannes Pickel (SV Illschwang) 5:11, 7:11 und 6:11 beugen. Kilian Haas (TuS Schnaittenbach) schaffte als Dritter erneut den Sprung auf die nächst höhere Stufe. Als Vierter komplettiert Adrian Wienzek (TV Amberg) das Starterfeld aus dem Kreis Amberg.Nur eine Partie musste bei den Schülern A ausgetragen werden. Im vereinsinternen Duell setzte sich Dennis Schmidt (TV Amberg) 11:4, 11:9, 9:11 und 11:5 gegen Alexander Dirnhofer durch. Beide fahren nach Rosenberg.