Beim TC Rot-Weiß Amberg geht es sportlich voran: Die Mitgliederzahlen stiegen binnen 18 Monaten von 170 auf 270, die Zahl der Mannschaften von 11 auf 15. Sportwart Thomas Kick trägt der positiven Entwicklung Rechnung und hat neben Heiner Seuß zwei weitere hochkarätige Trainer verpflichtet: Martin Strelba (links), ehemaliger ATP-Top-50 Spieler, der unter anderem 1989 im Finale der BMW Open München stand. Der tschechische Davis-Cup Spieler gewann in seiner aktiven Zeit zweimal gegen den damaligen Weltranglistenersten Stefan Edberg (1989 und 1990), besiegte Emilio Sanchez und Henri Leconte. Martin Votava (Mitte) ist Inhaber der A-Lizenz, der höchsten tschechischen Trainerlizenz, und hat nach seiner Karriere als Profi lange Jahre als Trainer bei Nick Bollettieri in Florida gearbeitet, ebenso war er über längere Zeit Cheftrainer bei etlichen deutschen und spanischen Vereinen. Heiner Seuß (rechts), Stammtrainer bei Rot-Weiß, verfügt über 15 Jahre Bundesliga-Erfahrung und ist im Seniorenbereich vielfacher deutscher und Europameister, dazu kommen vier Titel als Mannschaftsweltmeister und aktuell ist Seuß deutscher Team-Meister der Herren 60 mit dem Club an der Alster Hamburg. "Alle drei Trainer geben ihr umfangreiches Wissen an unsere Tennisspieler vom Anfänger bis zum Leistungsspieler aller Altersklassen weiter", betonte Sportwart Thomas Kick. Bild: ref