Zum Artikel "Götz und Seitz weg, Kühnlein verlängert" in der Ausgabe 29./30.April/1. Mai, in dem der Teammanager des FC Amberg, Wolfgang Gräf, verkündet, dass Torwart Matthias Götz "auf Vereinssuche gehen muss", erreichte uns ein Leserbrief des FC-Keepers.

"Ich habe mich nach langer und reiflicher Überlegung dazu entschlossen, Stellung zu beziehen. Da vermehrt Unwahrheiten gesagt und geschrieben werden, kann ich den Bericht so nicht stehen lassen. Eigentlich wollte ich das nicht, weil man dann als Spieler sofort in ein schlechtes Licht gerückt wird. Eines ist ganz klar, ich wollte den Verein auf gar keinen Fall verlassen! Ich hatte im Gegenteil vor, meine aktive Zeit beim FC Amberg in den kommenden Jahren zu beenden und dann auch in den Trainer- oder Jugendbereich beim Verein einzusteigen. Auf die Frage von Herrn Gräf, wie meine Planung aussehe, habe ich ihm klar und deutlich gesagt, dass ich bleiben möchte. In einem zweiten Gespräch hat er mir ein Angebot unterbreitet, das mir gezeigt hat, dass man an mir weder als Torwart noch an der Person Matthias Götz weiterhin Interesse hat. Aber er hat mir fälschlicherweise gesagt, sollte sich das Budget noch ändern, können wir nochmal sprechen. So sind wir verblieben. Ich war völlig überrascht, als ich durch Anrufe von Freunden und schließlich dem Onetz erfahren habe, dass ich nicht mehr Spieler beim FC Amberg bin. Dazu kann ich mir eine Anmerkung nicht verkneifen: Entgegen vieler Spekulationen gehörte ich sicher nicht zu den Top-Verdienern beim FCA. Genau wie ich, hat auch der Großteil der Mannschaft erst aus dem Artikel von meinem Ausscheiden erfahren. Dann kommt noch hinzu, dass wie schon nach dem Regionalliga-Abstieg nicht mit den Spielern gesprochen und verhandelt wurde. Und das, obwohl schon Ende April war. Dann spielt man gegen Ansbach, das Ergebnis braucht niemanden zu wundern und spricht für sich. Ein Spieler kann nur Top-Leistungen bringen, wenn das Team und das Umfeld stimmen. Und das Umfeld stimmt beim FC leider nicht. Es tut mir so leid um den Verein, der eigentlich schon eine Größe ist. Ich bin insgesamt seit 17 Jahren beim FC Amberg, habe immer alles gegeben. Ich kann an einer Hand abzählen, wie wenige Trainingseinheiten ich in dieser Zeit verpasst habe. Ich habe immer mehr als hundert Prozent trainiert und gespielt und das oft auch trotz Verletzungen. Wie mit mir und anderen Mannschaftskameraden umgegangen wird, ist einfach nur traurig. Das war kein schöner Abschluss nach so langer Zeit."Matthias Götz Sulzbach-Rosenberg___Leserbriefe müssen nicht die Meinung der Redaktion wiedergeben. Die Redaktion behält sich vor, Leserbriefe sinnwahrend zu kürzen.