Der Kader des Fußball-Bayernligisten FC Amberg nimmt immer konkretere Formen an. Nach dem 5:2 (0:1) gegen die Würzburger Kickers II gab Teammanager Wolfgang Gräf bekannt, dass Torhüter Max Bleisteiner und Abwehrspieler Fabian Helleder ihre Verträge um ein Jahr verlängerten.

"Aktuell laufen Gespräche mit Spielern aus dem bisherigen Kader und möglichen externen Kandidaten weiter", bestätigte Gräf. Nachdem sich der 34-jährige Torhüter Götz und der FC Amberg trennen, steht seit dem Wochenende die neue Nummer eins Maximilian Bleisteiner fest. "Max hat sich in diesem Jahr weiter enorm verbessert und gut weiterentwickelt. Er genießt das Vertrauen der Trainer und unseres für die neue Saison", sagte Gräf. Bleisteiner kam 2014/15 vom damaligen Kreisligisten TuS Kastl an den Schanzl.Auf bislang insgesamt 16 Bayernliga-Einsätze kann Fabian Helleder zurückblicken. 2014/15 verließ er die SpVgg SV Weiden und schloss sich den Gelb-Schwarzen. "Fabian passt als junger und talentierter Spieler, der schon einige Erfahrung vorweisen kann, perfekt in unser Konzept. Wir freuen uns, dass er ein weiteres Jahr für den FC aufläuft", sagte Gräf.