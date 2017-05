Amberg. Der TuS Hohenburg machte in der A-Klasse Süd alles klar und holte sich mit einem 5:1-Kantersieg bei der Germanen-Reserve die Meisterschaft. Die Reserve des SVL Traßlberg hat im letzten Moment den Abstieg abgewendet: Mit einem 4:2-Erfolg bei der SG Rieden II/Vilshofen schoss sie sich auf den Relegationsplatz und die DJK Utzenhofen in die B-Klasse. Die SG Ehenfeld/Hirschau II ist dadurch noch auf den zweiten Platz geklettert und wird am kommenden Donnerstag in der Relegation auf den TSV Pleystein treffen.

Germania Amberg II 1:5 (0:3) TuS HohenburgTore: 0:1/0:2 (4./14.) Calvin Yates, 0:3 (33.,Elfmeter) Ludwig Semmler, 0:4 (70.) Steven Esoff, 1:4 (86.) Bastian Walentek, 1:5 (89.) Calvin Yates - SR: Sergiy Kuzmenko - Zuschauer: 60.SG Ehenfeld 0:0 SV Schmidmühlen IISR: Reinhard Marschick (SV Kohlberg) Zuschauer: 80.SG Rieden II 2:4 (1:2) SVL TraßlbergTore: 1:0 (15.) Sam Falk, 1:1 (25.) Michael Behrend, 1:2 (29.) Egerer, 1:3 (50.) Johann Henschke, 2:3 (60.) Johannes Weigert, 2:4 (80.) Egerer - SR: Georg Kotzbauer - Zuschauer: 70.SSV Paulsdorf II 2:1 (0:0) FC Edelsfeld IITore: 0:1 (48.) Moritz König, 1:1 (86.,Strafstoß) Alexander Grau, 2:1 (89.) Sebastian Wittl - SR: Andreas Sacharjuk (Siemens Amberg) - Zuschauer: 15.DJK Utzenhofen II 4:0 (4:0) ASV Haselmühl IITore: 1:0 (25.) Mario Augsberger, 2:0 (28.) Eigentor, 3:0 (37.) Mario Augsberger, 4:0 (42.) Eigentor - SR: Stefan Lindner - Zuschauer: 50.SV Freudenberg II 5:2 (4:2) Inter Amberg IITore: 1:0 (15.) Christian Algeier, 1:1 (19.) Benjamin Schneider, 1:2 (26.) Ali Mahmoud Shake, 2:2/3:2/4:2 (32./38./42.) Andreas Birner, 5:2 (53.) Josef Schießlbauer - SR: Andrej Hart (Amberg) - Zuschauer: 50.DJK Ensdorf II 0:5 (0:1) SG Etzenricht IITore: 0:1 (5.) Markus Malzer, 0:2 (61.) Tobias Wurmitzer, 0:3 (63.) Ramiz Mulic, 0:4 (72.) Florian Waldeck, 0:5 (90.) Ramiz Mulic - SR: Markus Schreiner - Zuschauer: 25.