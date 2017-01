Mit Erfolg startete Mira Stegmann vom TC Amberg am Schanzl beim internationalen 1. CLTK-Cup der ITF (International Tennis Federation) in Prag ins neue Tennisjahr. Als einzige deutsche Teilnehmerin erreichte sie beim Traditionsclub 1. CLTK Prag auf der Moldau-Insel das Viertelfinale.

Bei 233 Meldungen aus zwanzig Nationen rutschte die Schülerin aufgrund ihrer letztjährigen guten Ergebnisse noch in das Qualifikationsfeld dieses U 21-Turniers. Ihr Wunschziel war es, mit drei Siegen den Sprung in das Hauptfeld zu schaffen. In der ersten Runde schaltete sie Nikola Breckova aus Tschechien mit einem klaren 6:2/6:1-Sieg aus.Gegen die Britin Tiegan Aitkin (Nummer sechs der Qualifikation) musste die Ambergerin viel Geduld und Ausdauer aufbringen, ehe sie mit 6:4/6:7/6:0 den Erfolg verbuchen konnte. Für den Einzug in das 32er Hauptfeld kam es nun zum Duell mit ihrer bayerischen Kader-Kollegin Carolin Ancicka vom TC Rot-Blau Regensburg. In einem engen und verbissen geführten Match holte sich Stegmann nach fünf abgewehrten und drei selbst vergebenen Satzbällen den Tiebreak mit 12:10. Im zweiten Satz verwandelte sie gleich den ersten Matchball zum 6:4.In der ersten Runde des Hauptfeldes scheiterte die Tschechin Ivana Sebestova trotz Heimvorteils am lauffreudigen Spiel der Ambergerin, die mit 6:2/6:2 unerwartet deutlich die Oberhand behielt.Stegmann war die letzte Deutsche im Achtelfinale. Dort wartete mit Deniza Marcinkevica aus Lettland, der Nummer sieben der Setzliste, eine hohe Hürde. Gegen deren knallharte Aufschläge fand die Qualifikantin immer wieder ein passendes Rezept und gewann schließlich durch eine konzentrierte Leistung mit 6:1/6:2.Die topgesetzte Dänin Olga Helmi (Nummer 213 der Juniorenweltrangliste) war dann für die tapfer kämpfende Ambergerin im Viertelfinale Endstation. Beim 3:6 im ersten Satz zeigte die Vilsstädterin zu viel Respekt vor der Favoritin. Im zweiten Durchgang erarbeitete sie sich mit präzisem und schnellem Spiel sogar eine 6:5-Führung. Das eigene Service konnte sie allerdings gegen eine schon verunsicherte Gegnerin nicht zum Satzgewinn nützen. Den anschließenden Tiebreak musste sie gegen die spätere Finalistin denkbar knapp mit 5:7 abgeben.