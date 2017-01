Nürnberg/La Manga. (fle) Der Raigeringer Patrick Erras absolviert im Trainingslager des 1. FC Nürnberg im spanischen La Manga erstmals wieder Teile des Mannschaftstrainings. "Alle Übungen kann ich noch nicht mitmachen, aber das Aufwärmen oder Passformen sind schon wieder drin", sagte der Oberpfälzer dem klubeigenen TV-Kanal. Erras hatte sich im März 2016 das Kreuzband gerissen und musste seitdem zwei Operationen über sich ergehen lassen. "Jetzt geht es für mich Schritt für Schritt aufwärts. Ich hoffe, dass ich im März oder spätestens im April wieder in der zweiten Liga auflaufen kann."

Der noch 21-Jährige weist immerhin eine außerordentlich gute Bilanz auf: In seinen bisher 16 Einsätzen vor der schweren Verletzung blieb der Club immer unbesiegt. "Ab und zu müssen wir den Jungen etwas bremsen, aber die Bedingungen hier in Spanien sind für ihn allemal besser als es die vereisten Plätze auf unserem Trainingsgelände daheim in Nürnberg gewesen wären", setzt auch Sportvorstand Andreas Bornemann große Hoffnungen in die Rückkehr des Youngsters.