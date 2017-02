Am sechsten Wettkampftag der Luftgewehr-Bayernliga Nord/Ost traf die SG Neumühle in Bad Berneck auf die Mitkonkurrenten um den Klassenerhalt, und zwar die zweite Mannschaft von 1354 Coburg und die SG Bad Berneck. Gegen Coburg wurde trotz mäßiger Leistung knapp mit 3:2 gewonnen, gegen die Hausherren unerwartet klar mit 1:4 verloren.

Mit jetzt zehn Mannschaftspunkten hat die SG Neumühle den sechsten Tabellenplatz der Bayernliga Nord/Ost gehalten und ist aber noch nicht gerettet. Am letzten Wettkampftag am 5. März in Coburg müssen die Neumühler gegen Holzhammer und Laaber weitere Punkte für den Klassenerhalt sammeln.Auf der Schießanlage Bad Berneck waren außer Neumühle und den Hausherren, Aufsteiger SG Bad Berneck, die SG Coburg II und die SG Wilhelm Tell Laaber am Start. Im Kampf gegen Coburg II am Vormittag verlor der Neumühler Kevin Knott gegen Martin Bruns mit 385:389. Umgekehrt hielt Lisa Sennfelder die Coburgerin Annika Welsch durchweg auf Distanz (384:377).Nach 30 Schuss lag der von einer Krankheit genesene Neumühler Andreas Kurz gegen Florian Zosig (92/97/94) um acht Ringe voraus, doch danach kam der Einbruch. Zosig entführte den vermeintlich für Neumühle schon sicheren Punkt mit 379:378. Keine Mühe hatte Raimund Rieß mit Christian Blasberg (373:346). Entscheidend war somit die Paarung Nr. 4, die bis zur letzten Minute dauerte. Als die Neumühlerin Lena Hierl 378 Ringen ihren Kampf abschloss, hatte ihr Gegner Markus Schramm noch keine 30 Schuss absolviert. Nach 97/96/90 hätte er noch 96 Ringe zum Sieg gebraucht. Doch allein am Stand im Kampf gegen seine Nerven und die Uhr reichte es nur zu einer 94er-Serie. Damit ging dieser Punkt mit 377:378 an Neumühle, das mit 3:2 (1898:1868) etwas glücklich den schlechtesten Kampf gewann.Nun wollten die Neumühler gegen Bad Berneck nochmals punkten, das am Vormittag gegen den Tabellenletzten Laaber noch 0:5 verloren hatte. Aber Kevin Knott verlor gegen Elisabeth Wolf mit 386:387, Lisa Sennfelder gegen Anna Kuchlbauer mit 384:388. Da auch Andreas Kurz mit 381 Ringen gegen Gina Holland (385) den Kürzeren zog, war nach drei Duellen die Partie schon verloren. Lena Hierls Sieg mit 383:378 war nie gefährdet. Raimund Rieß konnte nur am Anfang mit Franz Hartung mithalten (372:376). Mit 1:4 Punkten (1906:1914 Ringe) mussten die Neumühler mit langen Gesichtern die Heimreise antreten, diese Partie wäre durchaus zu gewinnen gewesen.