Jens Matthies wird Germanen-Coach

Amberg. (tne) Jens Matthies beerbt Thomas Ficarra als neuer Trainer des SC Germania Amberg. Seit der Winterpause stand fest, dass die Germanen und Trainer Thomas Ficarra nach der Saison getrennte Wege gehen werden. Nun konnte Vorsitzender Alfred Scherm seinen Nachfolger verkünden: Jens Matthies wird zu Saison 2017/18 neuer Übungsleiter der Kreisligamannschaft."Wir sind glücklich, mit Jens Matthies einen erfahrenen und fachlich absolut überzeugenden neuen Trainer verpflichtet zu haben", freute sich Scherm. Der 39-Jährige gebürtige Hamburger Matthies ist in der Amberger Fußballregion kein Unbekannter. Bis zum Sommer 2016 stand Jens Matthies für die DJK Gebenbach als Spielertrainer auf dem Platz. Seine Trainerkarriere begann der ehemalige Zweitligaprofi des FC St. Pauli und der Sportfreunde Siegen in der Saison 2011/12, beim TuS Rosenberg.Ebenfalls eine Veränderung an der Seitenlinie gibt es bei der A-Klassenmannschaft der Germanen. Der bisherige Trainer Stefan Hensel folgt Thomas Ficarra nach der aktuellen Spielzeit zum 1. FC Neukirchen. Auch für diese Position konnten die Germanen einen Nachfolger finden. Der langjährige Kreisligaspieler des SC, Stefan Jokiel, übernimmt zur kommenden Saison das Kommando der Kreisligareserve. Es ist Jokiels erste Trainerstation bei einer Herrenmannschaft. "Ich bin stolz, dass wir für diese Position, eine solch kompetente Besetzung, sozusagen aus unseren eigenen Reihen heraus, gefunden haben", sprach Vorstand Alfred Scherm dem neuen Coach sein Vertrauen aus.